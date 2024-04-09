Стилист из Екатеринбурга научила собирать три весенних образа из минимума вещей

Стилист Ирина Сивкова из Екатеринбурга рассказала, как из минимума вещей создать весенний образ на три случая — на работу, для культурного выхода из дома и прогулки.

Сразу можно выбрать светлые балетки с перепонкой, которые подойдут для всех трех образов.

В трендах брючный костюм с расклешенными к низу штанинами, а также свободным пиджаком. Идеально — нейтральный бежевый цвет. Под пиджак можно подобрать белую легкую кофту, блузку или футболку.

Чтобы отправиться в театр, в этом образе нужно будет заменить только брюки — на юбку в пол. Пиджак в этом случае лучше застегнуть на пуговицы.

И третий образ для променада. Оставляем балетки, подбираем к ним широкие джинсы с высокой посадкой и светлый джемпер.