Стилист из Екатеринбурга научила собирать три весенних образа из минимума вещей

Стилист Ирина Сивкова из Екатеринбурга рассказала, как из минимума вещей создать весенний образ на три случая — на работу, для культурного выхода из дома и прогулки.
Сразу можно выбрать светлые балетки с перепонкой, которые подойдут для всех трех образов.
В трендах брючный костюм с расклешенными к низу штанинами, а также свободным пиджаком. Идеально — нейтральный бежевый цвет. Под пиджак можно подобрать белую легкую кофту, блузку или футболку.
Чтобы отправиться в театр, в этом образе нужно будет заменить только брюки — на юбку в пол. Пиджак в этом случае лучше застегнуть на пуговицы.
И третий образ для променада. Оставляем балетки, подбираем к ним широкие джинсы с высокой посадкой и светлый джемпер.
Модные образы на весну. Фото: скриншот соцсетей стилиста Ирины Сивковой.
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