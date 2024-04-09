В Перми дачникам рассказали, когда можно сажать картошку ради экономии

Для дачников наступает время подготовки рассады и посевного материала. Среди любимых культур для выращивания многие дачники выделяют картофель. В Пермском крае его планируют посадить около половины огородников.

Согласно данным последнего опроса, проведенного социологами, еще 10% пермяков пока не определились, будут ли они заниматься выращиванием этой культуры.

Местные финансовые аналитики отмечают, что экономия возможна только в случае использования собственного посевного материала, но вкус выращенных своими руками клубней не сравнится с покупными. Тут нужно подумать, если речь идет только о том, чтобы сэкономить деньги.

Кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев из Перми подчеркивает, что в середине апреля картофель уже следует достать для проращивания. Посев рекомендуется проводить только при достижении температуры +10 градусов в лунке.

«Картошка да еще кукуруза — это те две культуры, которые можно бессменно выращивать на одном месте десятилетиями, достаточно лишь немного подкармливать перегноем, внося его по горсточке-другой при посадке», — сказал агроном.

Ранее математик из Пермского края рассказал, как три раза за месяц выиграл в лотерею. Сумма его весеннего куша составила 33 миллиона рублей.

Источник: perm.kp.ru.