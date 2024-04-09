Приехавшая в Мурманск после операции Анна Асти пожелала Андрею Чибису здоровья

В столице Кольского Заполярья Асти начала свой тур. Артистка обратилась к северянам с просьбой поддержать своего губернатора.

«Пошлем ему всю нашу любовь, чтобы он скорее выздоровел. Я знаю, что он сейчас находится в больнице. Я слышала, что его любят здесь. А человек, которого любят, это хороший человек», — сказала она во время концерта.

Дальше Анна Асти отправится в Архангельск, а потом в Воронеж и Смоленск.

Ранее в Новосибирске ответили дизайнеру Артемию Лебедеву, который назвал город «недоразумением». Блогер пожаловался на то, что ему сложно найти ресторан, который будет для него вкусным. Также Лебедев считает, что в городе мало хороших памятников архитектуры.