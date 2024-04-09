Приехавшая в Мурманск после операции Анна Асти пожелала Андрею Чибису здоровья

Певица Анна Асти поддержала губернатора Мурманской области, на которого было совершено нападение.
Звезда долго не появлялась на сцене из-за болезни и последующей реабилитации. Сейчас исполнительница поправилась, чего пожелала и Андрею Чибису.
Анна Асти. Фото: скриншот видео «Регинфо 51»
В столице Кольского Заполярья Асти начала свой тур. Артистка обратилась к северянам с просьбой поддержать своего губернатора.
«Пошлем ему всю нашу любовь, чтобы он скорее выздоровел. Я знаю, что он сейчас находится в больнице. Я слышала, что его любят здесь. А человек, которого любят, это хороший человек», — сказала она во время концерта.
Дальше Анна Асти отправится в Архангельск, а потом в Воронеж и Смоленск.
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