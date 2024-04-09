Приехавшая в Мурманск после операции Анна Асти пожелала Андрею Чибису здоровья

Анна Асти. Фото Global Look Press

Анна Асти пожелала здоровья губернатору Мурманской области.

Певица Анна Асти поддержала губернатора Мурманской области, на которого было совершено нападение.

Звезда долго не появлялась на сцене из-за болезни и последующей реабилитации. Сейчас исполнительница поправилась, чего пожелала и Андрею Чибису.

Анна Асти. Фото: скриншот видео «Регинфо 51»

В столице Кольского Заполярья Асти начала свой тур. Артистка обратилась к северянам с просьбой поддержать своего губернатора.

«Пошлем ему всю нашу любовь, чтобы он скорее выздоровел. Я знаю, что он сейчас находится в больнице. Я слышала, что его любят здесь. А человек, которого любят, это хороший человек», — сказала она во время концерта.

Дальше Анна Асти отправится в Архангельск, а потом в Воронеж и Смоленск.

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