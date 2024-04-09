Показывающие своих детей ради сочувствия выдры поселились в центре Сочи

В Сочи целое семейство выдр переселилось в самый центр города. Три крупных представителя куньих были замечены купающимися в реке у автомобильного моста напротив Кубанского кольца.
Местные жители предположили, что где-то поблизости у животных находится нора. Млекопитающие обычно выбирают для обитания берега лесных рек. Однако и река Сочи стала подходящим местом для этих пушистых гостей. Судя по всему, пищи здесь достаточно.
Рыба действительно есть — местные рыбаки часто собираются на берегу с удочками.
Выдры — любопытные животные. Они известны своим веселым характером, обожают плескаться в воде и играть с камнями в солнечные дни. Основу их рациона составляет рыба, однако они также способны охотиться на птиц.
Выдры. Фото: скриншот видео sochinews
Есть интересный факт. Чувствуя опасность, самка выдры не убегает, а поворачивается к преследователю и показывает своего детеныша, пытаясь вызвать у нападающего сочувствие.
Животные, облюбовавшие пляж, не имеют детенышей, поэтому увидеть малышей пока не удастся. Однако можно будет понаблюдать, как взрослые выдры играют, плавают и загорают.
Ранее стало известно, когда откроется парк «Ривьера» в Сочи.
Источник: kub-inform.ru.