Показывающие своих детей ради сочувствия выдры поселились в центре Сочи

В Сочи целое семейство выдр переселилось в самый центр города. Три крупных представителя куньих были замечены купающимися в реке у автомобильного моста напротив Кубанского кольца.

Местные жители предположили, что где-то поблизости у животных находится нора. Млекопитающие обычно выбирают для обитания берега лесных рек. Однако и река Сочи стала подходящим местом для этих пушистых гостей. Судя по всему, пищи здесь достаточно.

Рыба действительно есть — местные рыбаки часто собираются на берегу с удочками.

Выдры — любопытные животные. Они известны своим веселым характером, обожают плескаться в воде и играть с камнями в солнечные дни. Основу их рациона составляет рыба, однако они также способны охотиться на птиц.