Мэр Сочи назвал дату открытия парка «Ривьера» с новыми аттракционами

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поделился новостью о том, что обновление парка «Ривьера» будет завершено к 1 июня.

Именно к этому времени начинает прибывать поток отдыхающих из разных уголков России. Гости курорта традиционно предпочитают проводить время в парке, который предложит новые аттракционы.

Сразу у входа посетителей встретит зеленый лабиринт, а также будет установлена новая художественная подсветка. Мэр обещает, что будут созданы и новые зоны для семейного отдыха.

«Все исторические детали обстановки сохраним. Новое плиточное покрытие укладывают по дизайнерскому эскизу. На реставрации и центральная входная группа», — сообщил он в своем Telegram-канале.

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