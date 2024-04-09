Челябинск и еще 5 городов, где весной можно полюбоваться цветением сакуры

Челябинск оказался в шестерке городов России, где можно полюбоваться зрелищным цветением сакуры. В Японии эта традиция называется ханами.

В Челябинске сакура украшает городской сад имени Пушкина. Туристам из других областей, которые хотят полюбоваться пышными шапками бело-розовых крон, стоит учитывать, что в регионе переменчивый климат, поэтому цветение может продолжаться всего пару-тройку дней.

Бывали годы, когда цветение сакуры в Челябинске начиналось позже обычного — ближе к концу мая.

История появления сакуры в городе довольно необычна. Во время реконструкции сада в начале 2000-х годов кто-то из посетителей принес несколько саженцев. Никто не ожидал, что они приживутся.

Сакуру также можно увидеть в ботаническом саду в Москве, саду дружбы в Санкт-Петербурге, на аллее сакуры во Владивостоке, парке «Дендрарий» в Сочи и центральном парке культуры и отдыха в Волгограде.

Ранее стало известно о том, что в Краснодаре зацвела красивейшая слива «Нигра». Парк Галицкого уже наполнился зеленью, поэтому горожане все чаще прогуливаются по нему.

Источник: агентство новостей «Доступ».