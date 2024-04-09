Ивлев в «Битве шефов» объяснил челябинцу, как нельзя готовить филе-миньон

30-летний челябинец Евгений Матирный поучаствовал в кастинге популярного кулинарного шоу «Битва шефов» на «Пятнице!». Он признался, что работает старшим официантом в одном из ресторанов Челябинска, но у него есть желание стать профессиональным поваром.

На этапе отбора Матирный представил свое авторское блюдо — филе-миньон с инжиром и соусом из красного вина, к ним он добавил гранатовый сок и чили.

Надежды не оправдались, такое сочетание ингредиентов не пришлось по вкусу ведущему шоу Константину Ивлеву. Опытный шеф не стал бы готовить мясо с такими добавками.

«Гранатовый сок дал такую кислотность, что ты вообще не понимаешь, что ты ешь. Не мое блюдо. Таких ребят, как правило, любит Ренат, а я тебе скажу нет», — обратился шеф к челябинцу.

Ренат Агзамов, известный своей любовью к говяжьей вырезке, также не оценил блюдо Евгения, отметив его жесткость и неприятный вкус.

Похвала все же была. Шефу понравилось, как участник управляется с доской, поэтому он предложил Евгению попробовать свои силы в следующем сезоне шоу.

Ранее ведущий «Мужское и женское» Первого канала Александр Гордон захотел дать семье из Челябинска сто тысяч рублей на переезд.