Семья медиков из Татарстана придумала новую идею для гендер-пати

Семья из Нижнекамска в Татарстане устроила необычное гендер-пати. Ренат и Татьяна Гараевы медики, поэтому решили записать ролик на фоне «скорой помощи».

Пара в браке уже шесть лет, у них это будет второй ребенок.

«Они искренне любят друг друга, любят свою работу, любят жизнь во всех ее проявлениях! Второй малыш в семье Гараевых появится на свет летом», — рассказали на станции.

В ролике родители стоят у двух машин «скорой помощи» вместе с первенцем. Отец начинает распрыскивать пену из огнетушителя. Она оказывается красной.