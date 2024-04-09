Семья медиков из Татарстана придумала новую идею для гендер-пати

Семья из Нижнекамска в Татарстане устроила необычное гендер-пати. Ренат и Татьяна Гараевы медики, поэтому решили записать ролик на фоне «скорой помощи».
Пара в браке уже шесть лет, у них это будет второй ребенок.
«Они искренне любят друг друга, любят свою работу, любят жизнь во всех ее проявлениях! Второй малыш в семье Гараевых появится на свет летом», — рассказали на станции.
В ролике родители стоят у двух машин «скорой помощи» вместе с первенцем. Отец начинает распрыскивать пену из огнетушителя. Она оказывается красной.
Гендер-пати в Нижнекамске. Фото: скриншот видео телеканала НТР 24
Обычно супруги выбирают шарики, чтобы узнать пол будущего ребенка, но, как оказалось, медики любят устраивать креативные праздники.
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Источник: ntr-24.ru.