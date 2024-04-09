Парк Галицкого в Краснодаре попал в объектив космического спутника

Один из российских спутников Роскосмоса сделал впечатляющий снимок парка Галицкого, который находится в Краснодаре.

На фотографии можно увидеть стадион футбольного клуба «Краснодар», а также известные и строящиеся локации, соседствующие с жилым микрорайоном.

В госкорпорации рассказали, что кадр — работа недавно запущенного спутника «Ресурс-П». Он запечатлел не только Краснодар, но и Анкару, а потом Тулузу. Об этом сотрудники Роскосмоса рассказали в своем Telegram-канале.

Сейчас идет строительство другого объекта предпринимателя Сергея Галицкого. Речь идет о многофункциональном рекреационно-ландшафтном комплексе, который более известен как «Парк облаков».

Он будет достроен не раньше чем через год. Первый этап сдачи проекта намечен на 2025 год.

Ранее рассказывалось о том, что в парке Галицкого начала цвести слива «Нигра». Мелкие бело-розовые цветы обсыпают всю крону, а само дерево напоминает сакуру.