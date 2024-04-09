Волгоградка отсудила у Wildberries 20 тысяч рублей за некачественную вещь

Суд Волгограда принял решение в пользу покупательницы и обязал Wildberries возместить стоимость некачественного товара. Женщине была выплачена и компенсация за моральный ущерб.

На платформе Wildberries она заказала спортивный костюм за 12 тысяч рублей. После получения заказа покупательница обнаружила, что внутренний материал куртки был поврежден, а также были видны концы нитей и дефекты строчек. Когда она попыталась вернуть товар, компания отказалась его принять и предложила обратиться к производителю.

«Мировой судья, оценив все собранные по делу доказательства в совокупности, пришел к выводу о законности и обоснованности заявленных исковых требований», — сообщили в пресс-службе суда.

Он также обязал продавца выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 1000 рублей и штраф в размере 6500 рублей.

Ранее жителей Волгограда встревожили странные пятна на монументе «Родина-мать».