На концерте Басты тюменец сделал предложение руки и сердца: «Ты — смысл жизни»

Василий Вакуленко. Фото Global Look Press

Мужчина встал на колено и протянул кольцо.

Никто из поклонников репера Баста и подумать не мог о том, что его концерт в Тюмени станет точкой отсчета для нового семейного союза. Тюменец вышел на сцену прямо во время выступления и сделал предложение во дворце спорта «Рубин».

Мужчина вручил даме сердца букет и встал перед ней на одно колено. В этот момент появился Василий Вакуленко и дал время девушке на обдумывание.

«Ты — мой смысл жизни. Стань моей навсегда», — делал предложение любимой поклонник Басты на его концерте.

«Не спеши. Он вообще нормальный?» — тянул время музыкант.

Предложение на концерте Басты. Фото: скриншот Telegram-канала «ЧП Тюмень»

Однако томить невеста не стала, ответив согласием.

Жених заметно волновался, поэтому Вакуленко пришлось напомнить, что в таких случаях на палец девушки обычно надевают кольцо.

После репер продолжил выступление в Тюмени.

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