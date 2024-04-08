На концерте Басты тюменец сделал предложение руки и сердца: «Ты — смысл жизни»

Никто из поклонников репера Баста и подумать не мог о том, что его концерт в Тюмени станет точкой отсчета для нового семейного союза. Тюменец вышел на сцену прямо во время выступления и сделал предложение во дворце спорта «Рубин».
Мужчина вручил даме сердца букет и встал перед ней на одно колено. В этот момент появился Василий Вакуленко и дал время девушке на обдумывание.
«Ты — мой смысл жизни. Стань моей навсегда», — делал предложение любимой поклонник Басты на его концерте.
«Не спеши. Он вообще нормальный?» — тянул время музыкант.
Предложение на концерте Басты. Фото: скриншот Telegram-канала «ЧП Тюмень»
Однако томить невеста не стала, ответив согласием.
Жених заметно волновался, поэтому Вакуленко пришлось напомнить, что в таких случаях на палец девушки обычно надевают кольцо.
После репер продолжил выступление в Тюмени.
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