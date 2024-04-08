На концерте Басты тюменец сделал предложение руки и сердца: «Ты — смысл жизни»

Никто из поклонников репера Баста и подумать не мог о том, что его концерт в Тюмени станет точкой отсчета для нового семейного союза. Тюменец вышел на сцену прямо во время выступления и сделал предложение во дворце спорта «Рубин».

Мужчина вручил даме сердца букет и встал перед ней на одно колено. В этот момент появился Василий Вакуленко и дал время девушке на обдумывание.