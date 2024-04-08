29-летний парень из Иркутска рассказал о своем похудении на 92 кг за год

29-летний актер Евгений Рекутный из Иркутска рассказал о своем похудении на 92 килограмма. Молодой человек привык заедать стресс — мог заказать полтора килограмма роллов и съесть их в одиночку, однако решил взять себя в руки.

В какой-то момент он дошел до критической точки — при росте в 183 см он весил 180 килограммов, начались проблемы со здоровьем.

«Однажды я посмотрел в сторону пустых пакетов, которые лежали возле кровати после одного из таких обильных ужинов и понял, что обычному человеку столько еды хватает на неделю», — вспоминает Евгений.

При такой массе врачи рекомендовали ему хирургическое вмешательство, после которого он стал есть в пять раз меньше обычного.

Пришлось пересмотреть свое меню. Иркутянин отказался от сладкого, жареного и выпечки, вместо шоколадок начал есть фрукты.

А еще Рекутный научился отодвигать от себя тарелку, чувствуя, что уже наелся, а также перестал заедать скуку и стресс.

Как говорит мужчина, вес начал уходить стремительно — по 5-10 кг за неделю. В этом помогли и прогулки. В ближайшее время он хочет записаться в спортзал.

Ранее в Иркутской области прокатились на отколотой льдине размером с дом.

Источник: irk.kp.ru.