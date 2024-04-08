В АТОР рассказали, сколько денег нужно на майские каникулы в Сочи

Россияне любят проводить весенние деньки на морском побережье. По данным Ассоциации туроператоров России, стоит поспешить с бронированием номеров для предстоящего отдыха. Уже сейчас спрос на российские гостиницы высокий. В первую очередь раскупаются самые бюджетные и комфортные варианты.

Цены на отдых в трехзвездочных отелях Сочи, согласно данным АТОР, начинаются от 22 тысяч рублей на двоих за четыре ночи, включая завтраки.

Четырехзвездочные отели предлагают свои услуги от 35 тысяч рублей, а пятизвездочные — от 89 тысяч рублей.

Если привлекательных предложений не нашлось, то стоит иметь в виду, что путешественники часто выбирают Геленджик и Анапу, однако именно Сочи остается наиболее популярным направлением среди россиян.

«Сочи — единственный открытый курорт на всём Черноморском побережье России, поскольку все остальные аэропорты закрыты», — пояснил вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

Ранее туристам рассказали о новом «разводе» на деньги в Сочи.