Харламов рассказал, как с министром спорта Татарстана перегонял авто в Казань

Гарик Харламов в шоу «Кстати», которое он делает вместе с Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, рассказал, как перегонял автомобиль нынешнего министра спорта Татарстана Владимира Леонова. Раньше у них были крепкие приятельские отношения.

Юморист со своими коллегами тепло встретил чиновника, однако сказал, что с министрами обычно не обнимается. С Леоновым же 20 лет назад Харламов играл в КВН.

Комик начал рассказывать, как они вместе покупали первую машину Леонова.

«Я должен это рассказать <…> Это же "Мазда" была?» — обратился Харламов. «Нет, "Фольксваген". Спортивный. Двухдверный», — поправил своего приятеля Леонов.

Иномарку министр брал в Москве, а потом вместе с Харламовым гнал ее до Казани.

Ранее стало известно о том, что нашумевший сериал «Слово пацана» о Казани 80-х выйдет на ТВ.