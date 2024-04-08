В Сочи объявили новые цены на аренду шезлонга, качелей и бунгало

В Сочи уже начинают готовить пляжную инфраструктуру к новому сезону. Черное море в районе города прогрелось до +14 градусов, максимальная температура в апреле обычно не поднимается выше +15°C.

Туристов потихоньку знакомят с расценками на аренду пляжного инвентаря. Прейскурант уже вывесили на одном из центральных пляжей города-курорта «Маяк».

Многие любят понежиться под лучами южного солнца на шезлонге, за часовое пользование которым в этом сезоне придется отдать 250 рублей. Два часа на качелях обойдутся в 500 рублей, а час в бунгало — в 400 рублей.