В Сочи объявили новые цены на аренду шезлонга, качелей и бунгало

В Сочи уже начинают готовить пляжную инфраструктуру к новому сезону. Черное море в районе города прогрелось до +14 градусов, максимальная температура в апреле обычно не поднимается выше +15°C.
Туристов потихоньку знакомят с расценками на аренду пляжного инвентаря. Прейскурант уже вывесили на одном из центральных пляжей города-курорта «Маяк».
Многие любят понежиться под лучами южного солнца на шезлонге, за часовое пользование которым в этом сезоне придется отдать 250 рублей. Два часа на качелях обойдутся в 500 рублей, а час в бунгало — в 400 рублей.
Прейскурант на пляжный инвентарь. Фото: скриншот паблика «Типичный Сочи» в соцсети «ВКонтакте»
На снимке, опубликованном в паблике «Типичный Сочи» в соцсети «ВКонтакте», можно заметить, что услугу проката готовы предоставлять уже сейчас.
«Мартас — это мужик какой-то в придачу?» — шутили подписчики, указывая на опечатку сотрудникам пляжа, которые спешили ознакомить отдыхающих с новыми ценами.
Стоит отметить, что уже сейчас в Сочи есть купальщики, которых не смущает низкий градус Черного моря. В воду заходят даже дети.