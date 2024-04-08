Жители Екатеринбурга оценили новый арт-объект по мотивам «Маши и Медведя»

Он появился рядом с Макаровским мостом.

С приходом весны Екатеринбург продолжили обустраивать новыми арт-объектами. Рядом с Макаровским мостом появилась скульптура в виде героев популярного российского мультфильма «Маша и Медведь».

Мультяшная озорница вновь докучает косолапому. Она забралась на большой шар, а Медведь вынужден следить, чтобы она не упала.

Как рассказали подписчики паблика «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», фигура еще не до конца оформлена. Она станет еще краше, когда ее доделают.

«Прикольно выглядит. Куда интереснее, чем пустота», — подметили горожане.

Герои мультфильма «Маша и Медведь». Фото: скриншот паблика «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

Однако сразу же нашлись и критики.

«Так себе. Скульптура — это вид искусства. Какая культурная ценность у этой скульптуры?» — интересовались они.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пройдет Международная неделя моды.

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