103-летняя жительница Рязани поделилась секретом своего долголетия

Жительница Рязани Маргарита Смирнова, которая отпраздновала свое 103-летие, рассказала, как шла к долголетию.

Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор отжимается по 40 раз. Как говорит пенсионерка, она смогла сохранить свою активность и в старости благодаря лечебной физкультуре и увлечению спортом.

Старушка никогда не любила сидеть на одном месте.

Во времена Великой Отечественной войны Маргарита Смирнова работала в рязанском эвакогоспитале. В 1945 году она участвовала в Параде Победы, который проходил на Красной площади.

Затем долгожительница преподавала физкультуру в школах Рязани. Пенсионерка даже сейчас, несмотря на свой возраст, не отказывается от тренировок, хоть уже и не таких активных.

Маргарита Смирнова воспитала двоих детей, у нее двое внуков, а сейчас она с радостью проводит время с тремя правнуками.

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