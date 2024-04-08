103-летняя жительница Рязани поделилась секретом своего долголетия

Жительница Рязани Маргарита Смирнова, которая отпраздновала свое 103-летие, рассказала, как шла к долголетию.
Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор отжимается по 40 раз. Как говорит пенсионерка, она смогла сохранить свою активность и в старости благодаря лечебной физкультуре и увлечению спортом.
Старушка никогда не любила сидеть на одном месте.
Во времена Великой Отечественной войны Маргарита Смирнова работала в рязанском эвакогоспитале. В 1945 году она участвовала в Параде Победы, который проходил на Красной площади.
Затем долгожительница преподавала физкультуру в школах Рязани. Пенсионерка даже сейчас, несмотря на свой возраст, не отказывается от тренировок, хоть уже и не таких активных.
Маргарита Смирнова воспитала двоих детей, у нее двое внуков, а сейчас она с радостью проводит время с тремя правнуками.
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