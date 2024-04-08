Жители Иркутска прокатились на отколотой льдине размером с дом

Больше 130 сапсерферов Иркутска «угнали» льдину. Сначала они отделили ее от основного массива застывшей воды Байкала.
Подходящая глыба нашлась в Листвянке в Иркутской области. В один момент участники оттолкнулись и начали грести веслами от берега.
Многие пришли в костюмах. Среди них был Дед Мазай и зайцы, здоровенный мухомор, «приплыла» и русалка. Некоторые любители сапсерфинга взяли с собой на льдину своих питомцев.
Глыба льда. Фото: скриншот Telegram-канала «Красный Иркутск»
Идея такого необычного флешмоба пришла из Владивостока, где местные жители «угоняют» льдину уже шестой год подряд. Так сапсерфенгисты отмечают открытие нового сезона.
Суть в том, чтобы, забравшись на глыбу, оттолкнуться от основного массива льда, который еще стоит у берега.
Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале «Красный Иркутск», размер льдины такой, что на ней можно было бы разместить дом или сделать парковку минимум для десятка автомобилей.
Ранее жители Иркутска рассказали о местном музее с экспозицией из мусора.