Жители Иркутска прокатились на отколотой льдине размером с дом

Глыба льда. Фото: скриншот YouTube-канала «ПримаМедиа ТВ»

Таким флешмобом сапсерферы открыли сезон.

Больше 130 сапсерферов Иркутска «угнали» льдину. Сначала они отделили ее от основного массива застывшей воды Байкала.

Подходящая глыба нашлась в Листвянке в Иркутской области. В один момент участники оттолкнулись и начали грести веслами от берега.

Многие пришли в костюмах. Среди них был Дед Мазай и зайцы, здоровенный мухомор, «приплыла» и русалка. Некоторые любители сапсерфинга взяли с собой на льдину своих питомцев.

Глыба льда. Фото: скриншот Telegram-канала «Красный Иркутск»

Идея такого необычного флешмоба пришла из Владивостока, где местные жители «угоняют» льдину уже шестой год подряд. Так сапсерфенгисты отмечают открытие нового сезона.

Суть в том, чтобы, забравшись на глыбу, оттолкнуться от основного массива льда, который еще стоит у берега.

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале «Красный Иркутск», размер льдины такой, что на ней можно было бы разместить дом или сделать парковку минимум для десятка автомобилей.

Ранее жители Иркутска рассказали о местном музее с экспозицией из мусора.

Читайте также