Жители Иркутска прокатились на отколотой льдине размером с дом

Идея такого необычного флешмоба пришла из Владивостока, где местные жители «угоняют» льдину уже шестой год подряд. Так сапсерфенгисты отмечают открытие нового сезона.

Суть в том, чтобы, забравшись на глыбу, оттолкнуться от основного массива льда, который еще стоит у берега.

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале «Красный Иркутск», размер льдины такой, что на ней можно было бы разместить дом или сделать парковку минимум для десятка автомобилей.

Ранее жители Иркутска рассказали о местном музее с экспозицией из мусора.