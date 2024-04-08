Кинокулинар из Екатеринбурга научила готовить утренний горячий шоколад

Горячий шоколад. Фото Global Look Press

Он легко заменит кофе.

Фуд-блогер из Екатеринбурга Мария Покровская, которая раскрывает рецепты приготовления блюд из кино и мультфильмов, научила варить вкусный горячий шоколад из анимационной ленты «Полярный экспресс».

Напиток получается густым, тянущимся. Что примечательно — легко может заменить кофе. А еще это отличный вариант для тех, кто не любит перекусывать ранним утром.

Ингредиенты на 1-2 порции:

  • 400 мл молока;
  • по одной столовой ложке какао, сахара и кукурузного крахмала;
  • щепотка соли;
  • две столовых ложки воды;
  • 80 граммов горького шоколада;
  • половинка чайной ложки корицы.

Горячий шоколад. Социальные сети фуд-блогера Марии Покровской

Как готовить горячий шоколад из «Полярного экспресса» по екатеринбургскому рецепту:

  1. В сотейник налейте молоко, добавьте соль и сахар, затем какао, шоколад и корицу.
  2. Поставьте на огонь и помешивайте. Нужно довести до кипения.
  3. В стакане смешайте крахмал с водой и отправьте в молоко с другими ингредиентами.
  4. Доведите до кипения, снимите с огня и перелейте в чашечку.

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