Кинокулинар из Екатеринбурга научила готовить утренний горячий шоколад

Фуд-блогер из Екатеринбурга Мария Покровская, которая раскрывает рецепты приготовления блюд из кино и мультфильмов, научила варить вкусный горячий шоколад из анимационной ленты «Полярный экспресс».

Напиток получается густым, тянущимся. Что примечательно — легко может заменить кофе. А еще это отличный вариант для тех, кто не любит перекусывать ранним утром.

Ингредиенты на 1-2 порции: