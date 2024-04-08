Кинокулинар из Екатеринбурга научила готовить утренний горячий шоколад

Фуд-блогер из Екатеринбурга Мария Покровская, которая раскрывает рецепты приготовления блюд из кино и мультфильмов, научила варить вкусный горячий шоколад из анимационной ленты «Полярный экспресс».
Напиток получается густым, тянущимся. Что примечательно — легко может заменить кофе. А еще это отличный вариант для тех, кто не любит перекусывать ранним утром.
Ингредиенты на 1-2 порции:
- 400 мл молока;
- по одной столовой ложке какао, сахара и кукурузного крахмала;
- щепотка соли;
- две столовых ложки воды;
- 80 граммов горького шоколада;
- половинка чайной ложки корицы.
Горячий шоколад. Социальные сети фуд-блогера Марии Покровской
Как готовить горячий шоколад из «Полярного экспресса» по екатеринбургскому рецепту:
- В сотейник налейте молоко, добавьте соль и сахар, затем какао, шоколад и корицу.
- Поставьте на огонь и помешивайте. Нужно довести до кипения.
- В стакане смешайте крахмал с водой и отправьте в молоко с другими ингредиентами.
- Доведите до кипения, снимите с огня и перелейте в чашечку.
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