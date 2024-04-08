Признавшийся в любви к Таганрогу SHAMAN устроил «народное караоке» с конфетами

Поклонники SHAMAN'a пришли в восторг от его выступления в Таганроге и не хотели отпускать его со сцены. Еще на входе в концертный зал стало понятно, что будет аншлаг — из поклонников выстроилась огромная очередь.

Послушать любимую песню Ярослава Дронова «Я — русский!» и другие хиты пришли поклонники всех возрастов — от детей до пенсионеров.

Меры безопасности после трагедии в «Крокус Сити Холле» были усилены, охрана не разрешала проносить через рамку даже воду.

С первых же минут SHAMAN захватил зрителей своим исполнением и шоу, которое происходило на сцене.

Дронов устроил «народное караоке» и бросал в зал конфеты.

«Таганрог — любовь, Россия — навсегда!» — восклицал SHAMAN.

Когда он завершил основную концертную программу, зрители не хотели отпускать его со сцены. Дронов вернулся и продолжил петь для поклонников.

«Спасибо за вашу любовь, и не просто любовь, а народную», — благодарил поклонников музыкант.

Ранее SHAMAN выступал в Ростове и устроил шоу с горловым пением.