Волгоградский эксперт по плодовым деревьям научил выбирать самые крепкие саженцы

Дачники всегда с особым нетерпением ждут начала нового сезона. Зачастую именно весной хочется посадить что-то новенькое или обновить деревья, которые уже не приносят хорошего урожая. Волгоградский эксперт по плодовым культурам Елена Никулина рассказала, как выбрать лучшие саженцы.

Обязательно обратите внимание на то, что корневая система должна быть мощной и хорошо развитой. Это гарантирует, что молодое деревце сможет быстро укорениться и пойти в рост.

У саженца должна быть прививка. Она располагается в месте перехода корня в ствол, выглядит как небольшой «пенек» или уступ.

«Следует обратить внимание на ствол — он должен быть ровным и крепким, а крона — развитой», — учит Никулина.

У хорошего экземпляра почки всегда набухшие, ярко выраженные. Растение не должно выглядеть пожухлым и болезненным.

Лучше всего покупать саженцы плодовых деревьев в день поездки на дачу, чтобы иметь возможность сразу отправить в грунт.

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Источник: vlg.aif.ru.