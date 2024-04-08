Покрутившая Якубовича за усы волгоградка выиграла на «Поле чудес»

Леонид Якубович. Фото: скриншот официального сайта Первого канала 

Проверить растительность на лице ведущего попросили внуки участницы.

Жительница Волгограда Лариса Солнечная стала настоящей звездой нового выпуска передачи «Поле чудес».

Она презентовала Леониду Якубовичу подарки, собранные с любовью в Волгоградской области: моченые арбузы, горчичное масло и бутылку волжской воды.

Участница также выполнила просьбу своих родственников. Она расцеловала ведущего, как хотела ее мать, а потом и проверила на подлинность его усы, как просили внуки.

Леонид Якубович стойко выдержал все эти испытания.

Волгоградка рассказала, что в родном городе она с супругом занимается пошивом русских народных костюмов. Часть из них Лариса привезла на программу для настоящего дефиле.

Лариса Солнечная не только подергала Якубовича за усы, но и выиграла в финале.

Ранее стало известно, что в Волгограде на монументе «Родина-мать зовет» появились странные пятна.

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