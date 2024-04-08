Покрутившая Якубовича за усы волгоградка выиграла на «Поле чудес»

Жительница Волгограда Лариса Солнечная стала настоящей звездой нового выпуска передачи «Поле чудес».

Она презентовала Леониду Якубовичу подарки, собранные с любовью в Волгоградской области: моченые арбузы, горчичное масло и бутылку волжской воды.

Участница также выполнила просьбу своих родственников. Она расцеловала ведущего, как хотела ее мать, а потом и проверила на подлинность его усы, как просили внуки.

Леонид Якубович стойко выдержал все эти испытания.

Волгоградка рассказала, что в родном городе она с супругом занимается пошивом русских народных костюмов. Часть из них Лариса привезла на программу для настоящего дефиле.

Лариса Солнечная не только подергала Якубовича за усы, но и выиграла в финале.

Ранее стало известно, что в Волгограде на монументе «Родина-мать зовет» появились странные пятна.