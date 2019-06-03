Как сделать уборку менее вредной для здоровья, настроения и не только
«Надо бы помыть пол», — говорим мы себе со вздохом, ищем повод отложить это неприятное действо на потом, но все равно делаем. Скрепя сердце и хрустнув силой воли. Да, домашние хлопоты мало кому нравятся. Но ведь даже уборку можно сделать не таким уж трудозатратным делом, которое к тому же съедает кучу времени. Мы насчитали как минимум семь способов превратить домашние хлопоты почти в удовольствие. Итак, как сделать уборку менее вредной для…
Ну признайтесь честно, мало у кого мытье пола - любимый вид досуга или, прости господи, хобби. Но даже это занятие можно сделать приятнее. Например, если ввести правило зонирования, то есть каждый день убирать определенную часть квартиры, то уборка будет занимать гораздо меньше времени и отнимать в разы меньше сил. Ведь есть разница - убрать только кухню или вычистить все комнаты сразу. Еще одно решение - завести современную технику и средства для уборки. Посудомоечная машина, пароочиститель, даже меламиновая губка сделают вашу жизнь проще. А еще есть аппарат для влажной уборки пола FC 3 Cordless. Это стильное и умное устройство, внешне напоминающее вертикальный пылесос. Можно мыть пол и одновременно болтать по телефону - электрошвабра потребует от вас минимального участия в процессе.
Одно из самых отвратительных последствий влажной уборки - пересушенная кожа на руках и слоящиеся ногти, ведь приходится плескаться в воде с растворенными в ней средствами для мытья пола, которые зачастую бывают довольно агрессивны. И даже перчатки не обеспечат полной защиты рук от воды и воздействия бытовой химии. А вот с электрошваброй FC 3 Cordless руки будут в полном порядке, ведь их даже мочить не придется. Гаджет сам подает чистую воду на валики, а грязную вместе с пылью и грязью собирает в специальный отсек. Вам останется просто вылить грязную воду, а валики постирать в машинке.
После часа ползания с тряпкой по квартире спина просто отваливается. Немудрено: кто из нас умеет правильно наклоняться, если мы при этом находимся не в спортзале и бдительный тренер не следит за каждым нашим движением? И хорошо, если поясница просто немножко поноет и пройдет. А если нерв защемит? В общем, приятного мало. Поэтому лучший выход - взять в руки электрошвабру, которая избавит вас от земных поклонов. Да, все ту же FC 3 Cordless. Сплошные плюсы: полоскать тряпку не нужно, наклоняться, чтобы протереть пыль под кроватью, тоже. Агрегат для влажной уборки пола сконструирован так, что сам дотянется до дальних уголков квартиры и протрет пол даже вдоль плинтусов.
Унылые мысли о том, как же надоела эта бесконечная уборка, можно сделать не такими унылыми, если помнить: вот прямо так, с тряпкой в руках, вы стоите на страже здоровья домочадцев. И своего собственного, разумеется. Ведь домашняя пыль, как мы знаем, - самый мощный аллерген. Добавьте к ней еще уличную пыль, которую мы приносим на одежде и обуви, - в ней вообще целая коллекция канцерогенов. Справиться с этой бедой можно, если делать влажную уборку как можно чаще, мыть обувь, приходя с улицы, стирать коврики у двери, не забывать про шторы (их можно не стирать, а пройтись по ним парогенератором) и прочие пылесборники.
Социологи подсчитали, что женщина тратит в среднем 4 часа 25 минут в день на работу по дому - это данные Международной организации труда. Это половина полноценного рабочего дня и еще немножко! А ведь за это время можно… Да много чего можно: заработать дополнительных денег, отдохнуть, сходить в кино, на шопинг, в парикмахерскую или спортзал. Да мало ли дел у современной женщины. Причем все эти дела куда как приятнее уборки. Электрошвабра сбережет вам добрый час, а то и больше. На заметку: FC 3 Cordless может работать без проводов, на заряде аккумулятора, целых 20 минут. Их с лихвой хватит, чтобы пол в квартире засиял. Если быть точным, за это время аппарат может отмыть площадь 60 квадратных метров.
Вместе с уличной грязью мы приносим в дом инфекции, которые разносят уличные животные. Домашние питомцы очень тяжело переносят такие напасти, их иммунная система все же в разы слабее, чем у бездомных собратьев. В общем, еще одна причина чаще мыть пол. Но и тут не все так просто. Набрали воду в ведерко, и началось - туда тут же лезет кот. И хорошо, если просто посмотреть, а не попить. Не говоря о том, что потом тот же самый кот гордо шагает по свежевымытому полу, запрыгивает на кровать, проходится по дивану, везде оставляя следы мокрых лап. А если обзавестись электрошваброй, то и ведерка не надо, и пол мокрым не будет. Как и ваша кровать.
Ничего хорошего. Во-первых, можно заработать аллергию на ту же домашнюю пыль: чем дольше мы ею дышим, тем сильнее влияние потенциального аллергена на организм. Во-вторых, пострадает ваш внешний вид. Пылища с пола будет оседать на брюках, кошачья шерсть - на всем остальном. В-третьих, в семье наверняка начнутся склоки на тему «кто виноват в этом бардаке». А у детей вообще привычки к уборке не будет. Так и вырастет поколение нерях. В-четвертых, сторонники тибетского учения фэншуй говорят, что грязь в доме блокирует энергетические потоки, лишая вас удачи и благополучия, и отнимает силы: захламленное пространство высасывает энергию из человека. Кстати, русские традиции тоже против немытого пола. Приметы говорят, что грязь в доме - верный способ разгневать домового, который в ответ начнет пакостить. А оно вам надо?