Как сделать уборку менее вредной для здоровья, настроения и не только

06

Для кота...

Вместе с уличной грязью мы приносим в дом инфекции, которые разносят уличные животные. Домашние питомцы очень тяжело переносят такие напасти, их иммунная система все же в разы слабее, чем у бездомных собратьев. В общем, еще одна причина чаще мыть пол. Но и тут не все так просто. Набрали воду в ведерко, и началось - туда тут же лезет кот. И хорошо, если просто посмотреть, а не попить. Не говоря о том, что потом тот же самый кот гордо шагает по свежевымытому полу, запрыгивает на кровать, проходится по дивану, везде оставляя следы мокрых лап. А если обзавестись электрошваброй, то и ведерка не надо, и пол мокрым не будет. Как и ваша кровать.