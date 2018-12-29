Сантиметры уходят вместе с жиром

Ситуация

Как расстаться с накопленным за праздники лишним весом и не попрощаться со здоровьем

Новый год приносит с собой счастье и богатые застолья. Наш человек привык отдыхать с душой, а потом хвататься за голову. Праздники прошли, а лишний вес, накопленный «благодаря» бесконечным салатам с майонезом и шикарным блюдам, уходить не хочет. Как его быстро прогнать и при этом остаться в живых — читайте в нашем материале.