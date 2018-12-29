Есть вопрос

Сантиметры уходят вместе с жиром

0 29.12.2018 Юлия Полянская
Ситуация

Как расстаться с накопленным за праздники лишним весом и не попрощаться со здоровьем

 

Новый год приносит с собой счастье и богатые застолья. Наш человек привык отдыхать с душой, а потом хвататься за голову. Праздники прошли, а лишний вес, накопленный «благодаря» бесконечным салатам с майонезом и шикарным блюдам, уходить не хочет. Как его быстро прогнать и при этом остаться в живых — читайте в нашем материале.

Детокс-программа на островке Таиланда в Новосибирске

Избавляемся от лишних килограммов в салоне красоты Oasis-Spa

Что такое токсины?

 

Токсины - это биологический яд, вредящий организму и нарушающий скорость обмена веществ. В организме человека токсины образуются из-за болезнетворных бактерий, вирусов, жирной пищи и влияния окружающей среды. Неправильный обмен веществ ослабляет мышцы, делает кожу грубой и замедляет скорость расщепления жиров. Вместе эти факторы приводят к накоплению излишнего веса и хроническим недомоганиям.

 

Как ускорить вывод токсинов из организма?

- Тайский антицеллюлитный массаж с разогревающим кремом на основе кофеина и перца;

- Лимфодренажная программа с обертыванием на основе имбиря: избавляет от лишней жидкости, улучшает лимфоток;

- Детокс-массаж с эффектом очищения: сочетание натуральных масел и итальянской соли;

- Расслабляющий/тонизирующий массаж с маслом: избавит от стресса и бессонницы, придаст коже упругость, напитает и увлажнит ее.

 

Дарим бонусы при посещении программ от 1 ч/1,5 ч!

 Ежедневно с 10.00 до 22.00:

- ул. Советская, 19, т. (383) 3-109-509

- ул. Орджоникидзе, 31, т. (383) 230-49-84

- ул. Щетинкина, 18, т. (383) 219-00-20

@oasisspansk

Комплексная коррекция фигуры

Снижаем вес тела с помощью SPA-процедур

В России каждый третий россиянин трудоспособного возраста имеет проблемы с лишним весом.

Модные изнуряющие диеты разрушают организм и не способствуют похудению. А тренировки без персонального тренера дают медленный и слабо ощутимый результат.

Для безопасного получения видимого и долгосрочного результата необходима продуманная комплексная программа, основанная на индивидуальных особенностях человека.

Программа по коррекции фигуры и веса в Wellness-центре «Талисман»:

- классический, лимфодренажный, антицеллюлитный, фитнес-формирующий массаж;

- вакуум-роликовая терапия, радиоволновая терапия, прессотерапия;

- spa-капсула, аромафитокомплекс, римская сауна, обертывания;

- физиотерапевтические процедуры;

- фиточаи, витаминно-минеральные коктейли;

- психологическая поддержка.

 

При составлении комплексной программы учитывается состояние здоровья конкретного клиента, последовательность применения различных методик и правильное их сочетание.Худейте КРАСИВО - без снижения эластичности и обвисания кожи.

 

Скидка до 25% на абонементы для самых быстрых!

Wellness-центр «Талисман», Новосибирск, ул. Федосеева, 2, т. (383) 203-94-40; www.wellness-talisman.ru

Добавляем в свой рацион полезную пищу

Полезные дары «Сашера-Мед»  из недр Горного Алтая

Популярные диеты - чушь

 

– В мире постоянно появляются какие-то «чудодейственные «кремлевские» и «белковые» диеты. Они не обоснованы ни научно, ни с точки зрения медицины. Чудодейственные новшества выдумывают люди, не имеющие никакого отношения к диетологии. Принципы правильного питания давно известны, и не меняются ни за 100, ни за 200 лет - это физиология, – рассказывает Яков Новоселов, врач-диетолог, директор ассоциации экспертов «Сибирский федеральный центр оздоровительного питания».

 

Только правильное, сбалансированное питание приведет к настоящему успеху.

 

Cellusia

Природная эмульсия для наружного применения из вытяжек растений и природных компонентов. Предотвращает скопление жировых клеток, возникновение рубцовых тканей (растяжек), жировых долек; уменьшает сосудистые сеточки, восстанавливает упругость и здоровый цвет кожи; нормализует структуру жировой ткани.

 

«Антикалорин»

Пищевые волокна на основе пшеничного, овсяного и амарантового зерен, обогащенные преобиотиками растительного происхождения. Устраняет вздутия и тяжесть в животе. Нормализует метаболизм, повышает физическую и умственную активность, предотвращает образование холестерина на стенках сосудов. Восстанавливает жировой баланс тела.

 

IKRAL’ Grace

Препарат, влияющий на центры головного мозга, контролирующие аппетит. Регулирует метаболизм жиров, белков и углеводов. Положительно влияет на состояние органов пищеварительной, иммунной и эндокринной системы. Восстанавливает правильную работу жирового обмена. Подавляет стрессовое состояние, возникающее при резком похудении. Способствует растворению жировых клеток в мышечных тканях.

 

Комплекс Slim Fort

Мицеллярная система, восстанавливающая нарушенный жировой обмен. Препарат облегчает расщепление жиров и предотвращает их отложение. Повышает энергетический обмен клеток, нормализует иммунные реакции, снижает отложения подкожного жира.

 

 

Продукция Продукция ООО «Сашера-Мед» не содержит синтетических веществ, консервантов, отдушек, обладает регулирующим действием на биохимические процессы организма, не вызывает привыкания и неблагоприятных побочных эффектов.

 

http://sachera-med.ru

(3854) 555-309

Ламинария на страже красоты и молодости

В центре Сибири создаются волшебные баночки, в которых разлиты здоровье, красота и молодость.

Свойства некоторых природных ресурсов нашей планеты не перестают постоянно удивлять. Среди них, морские водоросли «ламинария» - используемые в качестве незаменимого источника йода и в косметических рецептах для похудения и коррекции фигуры.

- Четыре с половиной года назад я родила дочку, и мне нужно было быстро себя привести в форму, – рассказывает Виталина Жахалова, директор компании MissLaminaria. - Ничем химическим пользоваться нельзя было, только натуральным… и мне посоветовали попробовать водоросли ламинария. Я заказала их 100 килограмм для косметологических целей. Эффект был потрясающий, и похудела и кожу подтянула, поэтому решила эту идею развивать…

Как производится премиальная косметика MissLaminaria, и как влияет на наше тело – смотрите в следующем видеоролике.

Полное интервью читайте по ссылке: https://www.nsk.kp.ru/radio/26922/3968807/

https://laminariashop.ru
@laminaria_shop

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