Сантиметры уходят вместе с жиром
Как расстаться с накопленным за праздники лишним весом и не попрощаться со здоровьем
Новый год приносит с собой счастье и богатые застолья. Наш человек привык отдыхать с душой, а потом хвататься за голову. Праздники прошли, а лишний вес, накопленный «благодаря» бесконечным салатам с майонезом и шикарным блюдам, уходить не хочет. Как его быстро прогнать и при этом остаться в живых — читайте в нашем материале.
Избавляемся от лишних килограммов в салоне красоты Oasis-Spa
Что такое токсины?
Токсины - это биологический яд, вредящий организму и нарушающий скорость обмена веществ. В организме человека токсины образуются из-за болезнетворных бактерий, вирусов, жирной пищи и влияния окружающей среды. Неправильный обмен веществ ослабляет мышцы, делает кожу грубой и замедляет скорость расщепления жиров. Вместе эти факторы приводят к накоплению излишнего веса и хроническим недомоганиям.
Как ускорить вывод токсинов из организма?
- Тайский антицеллюлитный массаж с разогревающим кремом на основе кофеина и перца;
- Лимфодренажная программа с обертыванием на основе имбиря: избавляет от лишней жидкости, улучшает лимфоток;
- Детокс-массаж с эффектом очищения: сочетание натуральных масел и итальянской соли;
- Расслабляющий/тонизирующий массаж с маслом: избавит от стресса и бессонницы, придаст коже упругость, напитает и увлажнит ее.
Дарим бонусы при посещении программ от 1 ч/1,5 ч!
Ежедневно с 10.00 до 22.00:
- ул. Советская, 19, т. (383) 3-109-509
- ул. Орджоникидзе, 31, т. (383) 230-49-84
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Снижаем вес тела с помощью SPA-процедур
В России каждый третий россиянин трудоспособного возраста имеет проблемы с лишним весом.
Модные изнуряющие диеты разрушают организм и не способствуют похудению. А тренировки без персонального тренера дают медленный и слабо ощутимый результат.
Для безопасного получения видимого и долгосрочного результата необходима продуманная комплексная программа, основанная на индивидуальных особенностях человека.
Программа по коррекции фигуры и веса в Wellness-центре «Талисман»:
- классический, лимфодренажный, антицеллюлитный, фитнес-формирующий массаж;
- вакуум-роликовая терапия, радиоволновая терапия, прессотерапия;
- spa-капсула, аромафитокомплекс, римская сауна, обертывания;
- физиотерапевтические процедуры;
- фиточаи, витаминно-минеральные коктейли;
- психологическая поддержка.
При составлении комплексной программы учитывается состояние здоровья конкретного клиента, последовательность применения различных методик и правильное их сочетание.Худейте КРАСИВО - без снижения эластичности и обвисания кожи.
Скидка до 25% на абонементы для самых быстрых!
Wellness-центр «Талисман», Новосибирск, ул. Федосеева, 2, т. (383) 203-94-40; www.wellness-talisman.ru
Полезные дары «Сашера-Мед» из недр Горного Алтая
Популярные диеты - чушь
– В мире постоянно появляются какие-то «чудодейственные «кремлевские» и «белковые» диеты. Они не обоснованы ни научно, ни с точки зрения медицины. Чудодейственные новшества выдумывают люди, не имеющие никакого отношения к диетологии. Принципы правильного питания давно известны, и не меняются ни за 100, ни за 200 лет - это физиология, – рассказывает Яков Новоселов, врач-диетолог, директор ассоциации экспертов «Сибирский федеральный центр оздоровительного питания».
Только правильное, сбалансированное питание приведет к настоящему успеху.
Cellusia
Природная эмульсия для наружного применения из вытяжек растений и природных компонентов. Предотвращает скопление жировых клеток, возникновение рубцовых тканей (растяжек), жировых долек; уменьшает сосудистые сеточки, восстанавливает упругость и здоровый цвет кожи; нормализует структуру жировой ткани.
«Антикалорин»
Пищевые волокна на основе пшеничного, овсяного и амарантового зерен, обогащенные преобиотиками растительного происхождения. Устраняет вздутия и тяжесть в животе. Нормализует метаболизм, повышает физическую и умственную активность, предотвращает образование холестерина на стенках сосудов. Восстанавливает жировой баланс тела.
IKRAL’ Grace
Препарат, влияющий на центры головного мозга, контролирующие аппетит. Регулирует метаболизм жиров, белков и углеводов. Положительно влияет на состояние органов пищеварительной, иммунной и эндокринной системы. Восстанавливает правильную работу жирового обмена. Подавляет стрессовое состояние, возникающее при резком похудении. Способствует растворению жировых клеток в мышечных тканях.
Комплекс Slim Fort
Мицеллярная система, восстанавливающая нарушенный жировой обмен. Препарат облегчает расщепление жиров и предотвращает их отложение. Повышает энергетический обмен клеток, нормализует иммунные реакции, снижает отложения подкожного жира.
Продукция Продукция ООО «Сашера-Мед» не содержит синтетических веществ, консервантов, отдушек, обладает регулирующим действием на биохимические процессы организма, не вызывает привыкания и неблагоприятных побочных эффектов.
(3854) 555-309
В центре Сибири создаются волшебные баночки, в которых разлиты здоровье, красота и молодость.
Свойства некоторых природных ресурсов нашей планеты не перестают постоянно удивлять. Среди них, морские водоросли «ламинария» - используемые в качестве незаменимого источника йода и в косметических рецептах для похудения и коррекции фигуры.
- Четыре с половиной года назад я родила дочку, и мне нужно было быстро себя привести в форму, – рассказывает Виталина Жахалова, директор компании MissLaminaria. - Ничем химическим пользоваться нельзя было, только натуральным… и мне посоветовали попробовать водоросли ламинария. Я заказала их 100 килограмм для косметологических целей. Эффект был потрясающий, и похудела и кожу подтянула, поэтому решила эту идею развивать…
Как производится премиальная косметика MissLaminaria, и как влияет на наше тело – смотрите в следующем видеоролике.
Полное интервью читайте по ссылке: https://www.nsk.kp.ru/radio/26922/3968807/
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