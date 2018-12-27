«Новогодние гадания»
До Нового года остается всего ничего. Приближается 31 декабря, и совсем скоро наступит та минута, когда с боем курантов уйдет в прошлое 2018-й и наступит 2019 год. Но это еще впереди. А пока вы в предвкушении торжественного момента, предлагаем сыграть вместе с нами в увлекательную игру — заняться… новогодними гаданиями и предсказаниями. Все очень просто! Наведите курсор на понравившуюся картинку, кликните мышкой — и… Конечно, предсказания наши шуточные, но в каждой шутке есть только доля шутки, а остальное… Сказочного вам нового года. И пусть все, что вы пожелаете — обязательно сбудется!
Ждет тебя вскоре поездка на море!
Турагентство "Слетать.ру" Иркутск поздравляет Вас!
В наступающем году желтая земляная свинка принесет Вам неожиданный сюрприз - этот год станет для Вас годом путешествий, годом новых открытий и потрясающих эмоций! Вы непременно отправитесь в незабываемое сказочное путешествие. Каким оно будет? Роскошный пляжный отдых в Арабских Эмиратах и Доминикане? Активный зимний отдых на знаменитых горнолыжных курортах Австрии и Швейцарии, или гастрономический тур по Армении и Грузии? А может, это будет экзотический Бахрейн или великолепный круиз по Средиземноморью, или романтический тур по уютным улочкам Италии, Испании, Франции.
Турагентство Слетать.ру Иркутск знает все о путешествиях! Приходите и мы исполним все Ваши туристические мечты!
Фирменное агентство Слетать.ру Иркутск
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