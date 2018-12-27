Есть вопрос

«Новогодние гадания»

0 27.12.2018 Юлия Полянская
Ситуация

До Нового года остается всего ничего. Приближается 31 декабря, и совсем скоро наступит та минута, когда с боем курантов уйдет в прошлое 2018-й и наступит 2019 год. Но это еще впереди. А пока вы в предвкушении торжественного момента, предлагаем сыграть вместе с нами в увлекательную игру — заняться… новогодними гаданиями и предсказаниями. Все очень просто! Наведите курсор на понравившуюся картинку, кликните мышкой — и… Конечно, предсказания наши шуточные, но в каждой шутке есть только доля шутки, а остальное… Сказочного вам нового года. И пусть все, что вы пожелаете — обязательно сбудется!

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Ждет тебя вскоре поездка на море!

 

Турагентство "Слетать.ру" Иркутск поздравляет Вас!

В наступающем году желтая земляная свинка принесет Вам неожиданный сюрприз - этот год станет для Вас годом путешествий, годом новых открытий и потрясающих эмоций! Вы непременно отправитесь в незабываемое сказочное путешествие. Каким оно будет? Роскошный пляжный отдых в Арабских Эмиратах и Доминикане? Активный зимний отдых на знаменитых горнолыжных курортах Австрии и Швейцарии, или гастрономический тур по Армении и Грузии? А может, это будет экзотический Бахрейн или великолепный круиз по Средиземноморью, или романтический тур по уютным улочкам Италии, Испании, Франции.

Турагентство Слетать.ру Иркутск знает все о путешествиях! Приходите и мы исполним все Ваши туристические мечты!

 

 

 

Фирменное агентство Слетать.ру Иркутск

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 31Б оф.7

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Желаю Вам меню свое пересмотреть,

Чтобы организм Ваш не спешил стареть.

 

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Веселей смотри вперед, там богатство тебя ждет.

6

Подожди немного, ждет тебя дорога.

7

 Тебя в конце недели ждут праздник и веселье.

8

Появится вдруг у тебя новый друг.

9

Жди, не плача, придет к тебе удача.

10

 К следующей субботе жди успех в работе.

11

Будет у тебя всегда в доме вкусная еда.

12

Ожидают перемены Вас в начале января,

к ним готовьтесь постепенно - не теряйте время зря.

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