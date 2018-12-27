«Новогодние гадания»

Ждет тебя вскоре поездка на море!

Турагентство "Слетать.ру" Иркутск поздравляет Вас!

В наступающем году желтая земляная свинка принесет Вам неожиданный сюрприз - этот год станет для Вас годом путешествий, годом новых открытий и потрясающих эмоций! Вы непременно отправитесь в незабываемое сказочное путешествие. Каким оно будет? Роскошный пляжный отдых в Арабских Эмиратах и Доминикане? Активный зимний отдых на знаменитых горнолыжных курортах Австрии и Швейцарии, или гастрономический тур по Армении и Грузии? А может, это будет экзотический Бахрейн или великолепный круиз по Средиземноморью, или романтический тур по уютным улочкам Италии, Испании, Франции.

Турагентство Слетать.ру Иркутск знает все о путешествиях! Приходите и мы исполним все Ваши туристические мечты!

Фирменное агентство Слетать.ру Иркутск

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 31Б оф.7

тел.: +7 (3952) 24-00-88, Viber: +79021716189

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