С легким паром: Как подготовить квартиру к Новому году с помощью современной техники
Не успеем оглянуться, как из всех телевизоров страны начнет звучать знакомая мелодия и Женя Лукашин опять отправится в Ленинград вместо Павлика. Кстати, а вы задумывались, что «Ирония судьбы» — идеальная шпаргалка по подготовке квартиры к празднику? Сюжет открыто намекает: в ходе новогодней ночи ваши гости могут оказаться где угодно — не только за столом, но и на кухне, на вашей любимой тахте и даже под душем. А значит, уборкой одной гостиной лучше не ограничиваться. К счастью, в той же комедии можно найти и рецепт легкой генеральной чистки квартиры. Призовем на помощь пар! Точнее, пароочиститель. А заодно и другую современную технику. Времени, которое она вам сэкономит, точно хватит, чтобы пересмотреть любимую новогоднюю картину. И не одну!
Разбираемся, как войти в новый год с чистыми мыслями и чистым домом, причем без лишних усилий.
Эти помещения никто из гостей точно не обойдет стороной. Под душ в пальто, может, и не встанут (впрочем, не будем загадывать), но руки точно помоют. Значит, надо сделать так, чтобы сантехника сверкала. На помощь придет пароочиститель от Karcher. Для него стойкие загрязнения, например, на лейке душа, не проблема.
К тому же пароочиститель без всякой химии удаляет 99,99 процента распространенных в быту бактерий на твердых поверхностях, а значит, в санузлах просто незаменим.
С помощью специальных насадок аппарат очистит даже швы между плитками (только будьте осторожны с силиконовой затиркой), а также отмоет кафель от мыльно-известковых отложений.
Это можно сделать и до праздника, тогда 31 декабря останется навести окончательный лоск: детские водные игрушки сложить внутрь ванны, шторку задвинуть. Двери в душевую кабинку закрыть. Посмотреть, чтобы в сливах не было волос, выбросить пустые тюбики. Обязательно протереть зеркало: гости должны видеть свое отражение, а не брызги зубной пасты. Кстати, и здесь пригодится пароочиститель — у него есть специальная насадка. Залить в унитаз чистящее средство, а пока оно действует, быстро протереть хромированные элементы: кран, держатель для туалетной бумаги, кнопку смыва унитаза, мыльницу. Напоследок стоит убедиться, что туалетной бумаги достаточно, а в лотке любимого котика — свежий наполнитель.
Лайфхак. Створки душевой кабины также можно помыть с помощью пароочистителя. Им же полезно обработать и душевую шторку — пар продезинфицирует ее и предотвратит известковые отложения.
Ключевая комната для большого застолья. Она же, несколько часов спустя, — место, где будут ночевать засидевшиеся гости. Здесь можно начинать убирать еще за неделю до праздника: освобождать поверхности, собирать разбросанные вещи. Главное — не отвлекайтесь на каждую бумажку: начнете анализировать — все, делу конец!
Накануне новогодней ночи нужно будет только протереть пыль, а также привести в порядок ковры, пол и мягкую мебель.
Раньше все это можно было сделать, вооружившись ворохом тряпочек и целой батареей чистящих средств. Сейчас хватит и одного беспроводного пылесоса VC 5 Cordless Premium. Здесь нет кабеля, который все время где-то застревает, трубок, которые мешают, неповоротливого шланга. Переключаемая насадка для пола подойдет и для паркета, и для ковров, и для ламината. Кроме того, у него есть и дополнительные насадки для мягкой мебели, а также специальная щеточка для пыли.
Лайфхак. Закончив уборку, не забудьте спрятать весь хозяйственный инвентарь и своих чудо-помощников. Пусть думают, что у вас всегда так чисто. Кстати, спрятать — это в прямом смысле слова. Vc 5 Cordless в сложенном состоянии — всего 62 сантиметра. А значит, его можно убрать даже в небольшой ящик. Идеально для тех, у кого небольшая квартира и все свободное место уже заняла елка.
Здесь, конечно, можно тоже устроить генеральную уборку (например, аккуратно разложить все игрушки по местам), но мы не видим в этом большого смысла, особенно если к вам идут гости с детьми. Лучше обратить внимание на пол, где детвора проведет большую часть времени. Сначала его надо пропылесосить. Для этого есть беспроводной пылесос, который тщательно соберет крошки и пыль.
А помыть пол качественно и быстро поможет аккумуляторная швабра FC 3 Cordless Premium. Она не будет развозить грязь, как это делает большинство обычных швабр, а соберет ее в специальный отсек. А гибкие шарнирные соединения насадки с валиком помогут забраться даже в самые дальние углы комнаты.
Лайфхак. Перед приходом гостей, особенно если среди них есть совсем малыши, которые любят все тянуть в рот, желательно продезинфицировать игрушки. Быстрее и удобнее всего делать это при помощи пароочистителя.
Как кино начинается с титров, так и ваша квартира — с прихожей. Лишнюю обувь — в ящик, лишние куртки — с крючков в шкаф. Гости и так будут путаться в своей одежде, поэтому не надо доставлять им дополнительные неудобства. Лучше достаньте заранее тапочки, не забудьте протереть зеркало.
Обратите внимание на коврик у дверей. С одной стороны, он служит барьером для попадания уличной грязи в квартиру, а с другой — является одним из самых грязных мест в ней.
Прежде чем чистить коврик, не забудьте его вытряхнуть, особенно если он с «прутьями», между которыми задерживаются песчинки, мелкие камушки, частички грязи. Дальше все зависит от того, из чего он сделан. Ворсистые можно просто пропылесосить, а прорезиненные помыть.
Лайфхак. Чтобы прихожая не превратилась в одну большую свалку вещей, заранее приготовьте вешалки для верхней одежды, а также одну большую корзинку или ящик для «одежных» мелочей. Тогда, собираясь уходить, гости будут искать свои перчатки, шарфы и шапки не по всему коридору, а в одном месте.
Уборку здесь, как правило, оставляют напоследок, когда уже все салаты и «заливная рыба» приготовлены, а стол накрыт. Но многое можно сделать заранее. Например, устроить генеральную зачистку местам, которые глобально создают ощущение чистоты: плите, вытяжке, холодильнику, раковине, фартуку на стене. Для этого не нужно много чистящих средств — достаточно пароочистителя. Даже стойкие загрязнения и остатки жира для него не проблема. При этом он одинаково эффективен и безопасен как для металла, так и для стеклокерамики, из которой изготовлены современные кухонные плиты.
Лайфхак. Не забудьте про пол! Но его надо мыть в самый последний момент, когда стол накрыт и все, что могло упасть, уже упало. Впрочем, сделать это можно даже в нарядном платье перед самым приходом гостей. Для этой цели все также подойдет аккумуляторная швабра. Это стильное и умное устройство потребует от вас минимальных усилий. Вы не испачкаетесь и даже не замочите рук с праздничным маникюром, ведь эта аккумуляторная швабра сама подает чистую воду на валики и собирает грязную в специальный отсек.
В Новый год всегда хочется побыстрее закончить с обязательными хлопотами и перейти к «волшебным», ведь наряжать елку куда приятнее, чем вытирать пыль, а упаковывать подарки веселее, чем драить ванную.
Но ирония судьбы в том, что именно в чистой квартире и елка сверкает ярче, и подарки кажутся более желанными, и настроение лучше. Как будто оставляешь весь ненужный «сор» (материальный и душевный) старому году, чтобы войти в новый с чистым сердцем и свежим взглядом на жизнь. И чем быстрее вы справитесь с уборкой, тем скорее настанет этот счастливый момент. Так что берите на подмогу современную бытовую технику и вперед — навстречу любимому празднику и новогоднему настроению! С наступающим!