С легким паром: Как подготовить квартиру к Новому году с помощью современной техники

01

Шаг 1: Ванная комната и туалет

Эти помещения никто из гостей точно не обойдет стороной. Под душ в пальто, может, и не встанут (впрочем, не будем загадывать), но руки точно помоют. Значит, надо сделать так, чтобы сантехника сверкала. На помощь придет пароочиститель от Karcher. Для него стойкие загрязнения, например, на лейке душа, не проблема.

К тому же пароочиститель без всякой химии удаляет 99,99 процента распространенных в быту бактерий на твердых поверхностях, а значит, в санузлах просто незаменим.

С помощью специальных насадок аппарат очистит даже швы между плитками (только будьте осторожны с силиконовой затиркой), а также отмоет кафель от мыльно-известковых отложений.

Это можно сделать и до праздника, тогда 31 декабря останется навести окончательный лоск: детские водные игрушки сложить внутрь ванны, шторку задвинуть. Двери в душевую кабинку закрыть. Посмотреть, чтобы в сливах не было волос, выбросить пустые тюбики. Обязательно протереть зеркало: гости должны видеть свое отражение, а не брызги зубной пасты. Кстати, и здесь пригодится пароочиститель — у него есть специальная насадка. Залить в унитаз чистящее средство, а пока оно действует, быстро протереть хромированные элементы: кран, держатель для туалетной бумаги, кнопку смыва унитаза, мыльницу. Напоследок стоит убедиться, что туалетной бумаги достаточно, а в лотке любимого котика — свежий наполнитель.

Лайфхак. Створки душевой кабины также можно помыть с помощью пароочистителя. Им же полезно обработать и душевую шторку — пар продезинфицирует ее и предотвратит известковые отложения.