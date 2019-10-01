Где в Иркутске можно отметить Новый год-2020
Как ни крути, а Новый год до сих пор остается самым главным праздником россиян. Поговаривают, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Да, его уже можно приравнять по значимости к Дню рождения. А сколько подарков приходится покупать, учитывая потребности родственников и друзей. Поэтому каждый человек тщательно выбирает с кем и где отпраздновать, повеселиться и встретить этот праздник. Если с выбором компании все просто и легко, то вот с местом веселья в тысячу раз сложнее. Приходится учитывать множество нюансов. Тут и цена, и обстановка, и еда, и даже музыка. Ну и про развлекательную программу не стоит забывать. А как же корпоративы? Куда пойти дружной веселой компанией, чтобы повеселиться в кругу коллег и сделать кучу смешных памятных фото, да таких, чтобы до следующего корпоратива обсуждали? Не беда, найдем местечко.
Поэтому мы решили упростить вам задачу и подобрали самые выгодные и интересные предложения уходящего года.
Новый Год!
Дорогие гости, мы снова приглашаем Вас встретить Новый год в Sky, каждый раз мы стараемся сделать что-то особенное.
Мы готовы принять до 70 гостей!
Незабываемый вечер с зажигательной, интерактивной, обновленной шоу-программой в сопровождении креативной ведущей Ульяной Голд @ylianagold.
Дед Мороз с очаровательной Снегурочкой Творческая Группа "РУБАНоид"
Шоу балет, яркие номера: живой вокал @evgeniia_1987, конкурсы, подарки.
Вечер полон интригующих сюрпризов!!!!
В стоимость входит: накрытие стола + шоу программа.
Программа длится с 20.00 до 00.00
Дискотека до утра.
Бронирование столов по номеру телефона 70-61-30, 89500517348.
Новый год 2019/2020 в ресторанах Иркутска: ресторан «Александровский сад»
Ресторан «Александровский сад» приглашает провести предновогодние корпоративы!
В программе зажигательные конкурсы и интерактивы от ведущего Cергея Берлова (@berlov_show).
Самое экстравагантное шоу «АЛКАБАРЕ» и его новые завораживающие танцевальные номера! Шикарный Дед Мороз не даст вам скучать, задарит подарками и сюрпризами. Вас ждет море веселья и позитива, которого хватит на весь следующий год!
Адрес: бул. Гагарина, 13а.
Тел.: (3952) 91-00-66, 8-9500-81-68-51.
Где в Иркутске можно отметить новогодний корпоратив не только в красивой обстановке, но и чтобы еще и очень вкусно, камерно и без лишних глаз?
Мы знаем ответ! Приглашаем провести новогодний корпоратив в баре-ресторане «Клинч». На ваш выбор несколько залов, рассчитанных на разное количество гостей, и если вы предпочитаете камерный вечер для небольшого коллектива, то «Клинч» - идеальное место.
Здесь не будет посторонних людей, которые могут смутить вашу дружную компанию своим присутствием.
Специальное банкетное меню позволяет наесться, не спустив новогоднюю премию.
Мы подготовили несколько вариантов праздничного меню на 10, 15 и 25 человек.
Чек новогоднего меню оценили в 1650 рублей на гостя: сюда войдут закуски, нарезки, салаты, горячее и фрукты без учета алкоголя, так как у нас можно приносить свой алкоголь.
Спешите, бронирование уже началось!
За раннее бронирование и оплату - скидка на чек 10%!
Адрес: Ямская, 1/3.
Тел. (3952) 48-11-78.
Социальные сети: «Инстаграм», «Фейсбук»: barklinch.