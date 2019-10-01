Где в Иркутске можно отметить Новый год-2020

Ситуация

Как ни крути, а Новый год до сих пор остается самым главным праздником россиян. Поговаривают, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Да, его уже можно приравнять по значимости к Дню рождения. А сколько подарков приходится покупать, учитывая потребности родственников и друзей. Поэтому каждый человек тщательно выбирает с кем и где отпраздновать, повеселиться и встретить этот праздник. Если с выбором компании все просто и легко, то вот с местом веселья в тысячу раз сложнее. Приходится учитывать множество нюансов. Тут и цена, и обстановка, и еда, и даже музыка. Ну и про развлекательную программу не стоит забывать. А как же корпоративы? Куда пойти дружной веселой компанией, чтобы повеселиться в кругу коллег и сделать кучу смешных памятных фото, да таких, чтобы до следующего корпоратива обсуждали? Не беда, найдем местечко.

Поэтому мы решили упростить вам задачу и подобрали самые выгодные и интересные предложения уходящего года.