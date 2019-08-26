Кружки, секции, языковые школы — что выбрать?
Родители, школа и дополнительное образование — те самые три кита, на которых базируется воспитание человека, его личность и характер.
Приглашает в свою команду по смешанным единоборствам детей от 5 лет.
Мы не просто спортивная секция, мы клуб по интересам. Воспитываем из мальчиков -мужчин, из девочек - настоящих женщин, способных постоять за себя. Характер, личность, стремление к победе – все это прививается детям с раннего возраста вместе со спортом. Воспитываем настоящих бойцов – сильных духом и телом.
Клуб начал свою работу с апреля 2016 года. Занятия проходят в 5 специально оборудованных залах в Иркутске и Шелехове..
Наши тренеры – настоящие профессионалы. Они знают, как заинтересовать и найти подход к детям. Наши воспитанники участвуют и побеждают в соревнованиях не только в Иркутске, но и в других городах России.
Ждем вас по адресам:
Иркутск: ул. Пржевальского , 76а (центр НЛО) (ост. Восток)
Ул. Гоголя , д. 42 (вход со стороны улицы Гоголя) (ост. Свердловский рынок)
2-й - Иркутск, ул. Куликовская, д. 10:
Шелехов: 3 Квартал 20
Синюшина гора. ул. Булавина 10/5
Все подробности по телефону: 8 908 66 29 259
Инстаграм: https://www.instagram.com/ratibor_irk/
ВКонтакте: https://vk.com/ratiborshelekhov
Видео о нас: https://www.youtube.com/channel/UClotNLVIRYLPMmEx1hGCwuQ
Авторская методика и основная идея нашего творческого клуба заключается в том, чтобы позволить людям играть именно ту музыку, которая им нравится.
Возможность играть в настоящих коллективах и выступать на сцене придаёт ученикам дополнительный стимул в обучении. Ведь мы знаем, как теряется интерес к делу, когда негде применить свои умения. Школа ведёт активную творческую жизнь, мы делаем все, чтобы наши ученики смогли реализовать свои способности. Регулярные концерты позволяют проявить себя на сцене, раскрыть свой талант перед живой аудиторией, а также формируют уверенность в своих силах.
Как обычно, в сентябре мы начинаем набор на специальный курс, рассчитанный на детей от 7 лет. Эта программа даст вашему ребёнку возможность получить навыки, необходимые настоящим музыкантам, применить свои знания в деле, наслаждаться разучиванием и исполнением любимых песен, стать участником полноценной рок-группы.
Мы – не просто школа, мы - движение, присоединяйтесь!
Приглашаем всех желающих на бесплатный пробный урок.
Наши специальности:
Гитара,
Бас-гитара,
Барабаны,
Фортепиано,
Вокал.
Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 10. (Ост. Художественный музей).
Время работы: 9.00-20.00
Телефон: (3952) 72-73-85
Официальный сайт: www.accentrock.ru
Страница ВК https://vk.com/accentrock
Профиль в Instagram https://instagram.com/accent.rock?igshid=5cuafdenp1q7
Мир людей всегда и во всем делится на две группы: айфон или андроид, кола или пепси, коты или собаки и т.п. Однако на вопрос о необходимости ребенку изучать иностранный язык большинство родителей отвечают положительно. В данном случае мнения расходятся только в том, когда чаду начинать учить иностранный - с рождения или пусть подрастет.
Все родители мечтают, чтобы их дети стали успешными, знаменитыми и, чего уж мелочиться, гордостью нации. В большинстве случаев это благое намерение влечет за собой бесконечное «хождение по мукам» - по бессчетному количеству кружков и секций. Как результат - ребенок едва успевает перевести дух после школьных занятий, переутомляется и по прошествии нескольких лет гарантированно ненавидит кружок макраме, театральную студию или доп. занятия по программированию.
Мы подскажем вам, как не прогадать. Практика многих поколений показывает, что дети, занимающиеся в музыкальных/танцевальных студиях, делятся на две группы (как и все остальные люди на планете). Первые ненавидят эти занятия сейчас, но будут признательны вам за эти занятия в будущем. Вторые любят эти занятия в настоящем и не станут любить меньше в будущем.
Ваш ребенок мечтает работать на радио? Каждый разговор с ним напоминает интервью, а рассказы о том, куда делся дневник, напоминают настоящее шоу? А, может, ваш отпрыск, наоборот, слишком стеснительный и очень переживает перед каждым выходом к доске? Тогда срочно записывайте их обоих в школу радио и телевидения “Комсомольская правда. Говорит и показывает Иркутск”. Ведь именно здесь ребята смогут получить начальные навыки профессии теле- и радиоведущих, научиться выступать на публике и управлять своими эмоциями, а также обрести уверенность в себе. Так что, если вашему чаду от 11 до 15 лет и он хочет побольше узнать о теле- и радиожурналистике, то занятия в школе “Комсомольской правды” – это то, что ему нужно.
- Программа в телерадиоакадемии“Комсомольской правды” очень разнообразная, - рассказывает куратор проекта Галина Веретина. - Ваш ребенок научится актерскому и ораторскому мастерству, психологии, сценической речи, а также ведению линейного эфира и радиошоу, основам видеомонтажа, фотосъемки, составлению выпусков новостей и мастерству интервью. Все занятия будут вести настоящие мастера своего дела. Наши консультанты - преподаватели иркутских ВУЗов и театрального училища, а также действующие журналисты “Комсомольской правды”.
А теперь о главном! Когда же начнутся занятия? Старт - 14-го октября, продлятся занятия 2,5 месяца.
- Ваш ребенок точно не заскучает! – добавляет Галина Веретина. - Телерадиоакадемия - не скучные лекции, а различные игры, интерактивы и мастеор-классы, благодаря которым ребята не только почерпнут много новых знаний, но и отдохнут. Также, когда ребята получат достаточно знаний о работе радиоведущего, они смогут записать эфир в настоящей студии!
По завершении курса в телерадиоакадемии “Комсомольской правды” ребят ждет выпускной вечер и вручение дипломов. Но даже если ваш ребенок не выберет профессию теле- или радиожурналиста в будущем, занятия в академии все равно принесут ему пользу. Ведь он преодолеет стеснение, научится грамотной и красивой речи, а также станет более уверенным в себе. В общем, скорее звоните и записывайте ваше чадо на занятия в телерадиоакадемию“Комсомольской правды”. Это можно сделать по телефону: 208-007, звоните по будням с 10:00 до 15:00. Также заявки принимаем по электронной почте – school.kp@phkp.ru или через форму обратной связи.
ИСТОЧНИК KP.RU
Отделение бильярдного спорта в Иркутской области открылось в 2018 году. За этот год ученики областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта» уже успели завоевать призовые места на первенствах и чемпионатах области и СФО. К началу нового учебного года в школе объявили новый набор.
- Занятия бесплатные, - сообщают пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - Заниматься смогут дети от 7 лет и старше. Первая тренировка 9 сентября.
Стоит отметить, что с сентября 2019-го главным тренером юных игроков в бильярд станет один из сильнейших и титулованных спортсменов Приангарья, мастер спорта России Владимир Шафиров.
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Сразу оговоримся, спорт - это не просто физическая активность. За физической активностью - во двор, играть в футбол или классики. Совсем безжалостные родители отправляют детей к «бабушке на дачу». Речь пойдет о спорте, который нацелен на достижение результата, на победу, который воспитывает лидерские качества, определенные навыки и уверенность в себе.