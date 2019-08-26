Кружки, секции, языковые школы — что выбрать?

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Клуб «Ратибор»

Приглашает в свою команду по смешанным единоборствам детей от 5 лет.

Мы не просто спортивная секция, мы клуб по интересам. Воспитываем из мальчиков -мужчин, из девочек - настоящих женщин, способных постоять за себя. Характер, личность, стремление к победе – все это прививается детям с раннего возраста вместе со спортом. Воспитываем настоящих бойцов – сильных духом и телом.

Клуб начал свою работу с апреля 2016 года. Занятия проходят в 5 специально оборудованных залах в Иркутске и Шелехове..

Наши тренеры – настоящие профессионалы. Они знают, как заинтересовать и найти подход к детям. Наши воспитанники участвуют и побеждают в соревнованиях не только в Иркутске, но и в других городах России.

Ждем вас по адресам:

Иркутск: ул. Пржевальского , 76а (центр НЛО) (ост. Восток)

Ул. Гоголя , д. 42 (вход со стороны улицы Гоголя) (ост. Свердловский рынок)

2-й - Иркутск, ул. Куликовская, д. 10:

Шелехов: 3 Квартал 20

Синюшина гора. ул. Булавина 10/5

Все подробности по телефону: 8 908 66 29 259

Инстаграм: https://www.instagram.com/ratibor_irk/

ВКонтакте: https://vk.com/ratiborshelekhov

Видео о нас: https://www.youtube.com/channel/UClotNLVIRYLPMmEx1hGCwuQ