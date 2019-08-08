Быстро, вкусно, просто: 7 причин приобрести гриль SteakMaster
Всем этим критериям отвечает замечательное устройство Гриль SteakMaster REDMOND.
Если вы выбираете этот гриль, чтобы подарить близким, прочитайте нашу статью. Возможно, вы оставите его себе!
Давайте рассмотрим SteakMaster REDMOND поближе и подумаем, куда бы мы его поместили на кухне. Может быть, он потребует особенного места? Оказывается, нет!
Размеры нашего устройства компактны: 36×33×17 см. Его можно сравнить с небольшой дамской сумочкой. А уж сумочку любая женщина найдет, куда поставить, верно?
Кроме размеров, гриль оснащен удобным отсеком для хранения шнура электропитания. Как говорится, мелочь, а приятно.
С убранным шнуром Гриль SteakMaster REDMOND представляет собой невысокий, почти квадратный девайс, который можно хранить в любой позиции: поставив прямо или на бок.
Откинем крышку SteakMaster REDMOND. Перед нами рабочая ребристая поверхность – как полагается в гриле. Но, кроме того, есть противень. А еще – крышка откидывается на 180 градусов. Зачем?
Оказывается, мы можем пользоваться не одним устройством, а тремя. Грилем, барбекю и духовкой.
Кроме того, нагревательные элементы встроены в сами панели, поэтому устройство легко и равномерно разогревается до max t° 240 °С. После использования, панели снимаются и моются - хоть вручную, хоть в посудомоечной машине.
И, наконец, обратим внимание на низ конструкции гриля. Там расположен съемный поддон, куда стекают излишек масла и вытопленный жир. Поддон также снимается и моется.
А теперь давайте рассмотрим все возможности использования SteakMaster REDMOND поочередно.
Те, кто пользуется грилем для жарки стейков, знают: самое сложное в этом процессе – определить степень прожарки мяса. Кто-то любит среднюю, кто-то глубокую, а кому-то подавай «с кровью».
Приходится покупать дополнительные инструменты вроде специального термометра или прикидывать на глаз – готово или нет.
Но SteakMaster решил эту проблему: устройство автоматически определяет толщину стейка и отображает на дисплее степень прожарки: RARE, MEDIUM или WELL DONE. Чтобы проверить готовность мяса, гриль открывать не придется!
Хорошая духовка равномерно нагревается, держит температуру и запекает продукт со всех сторон. Как можно использовать SteakMaster для запекания, #каквдуховке?
Для этого в комплекте гриля есть специальный противень RAM-BP1 или алюминиевая форма. Вот что мы сделаем:
- выложим продукты в специальный противень RAM-BP1 или фольгированную форму;
- накроем фольгой и подвернем ее края;
- установим противень в гриль, накроем крышкой и выберем ручной режим;
- подождем нужное время и получим идеально запеченное блюдо.
Если у вас вечеринка, SteakMaster послужит и для приготовления барбекю.
Для этого нужно просто откинуть крышку гриля на 180°. Перед вами две панели с отличным антипригарным покрытием.
Выберите одну из 7 автоматических программ для жарки.
Положите продукты на панели и выберите подходящую программу. Гриль сам задает идеальные параметры для приготовления или разогрева/разморозки.
Ваши гости голодными не останутся – барбекю приготовится быстро!
И вот настало время проверить все обещания, которые дает нам SteakMaster.
Купим килограмм отличной телячье вырезки и попробуем приготовить тремя способами: на гриле, в духовке и в барбекю.
Разделим мясо на три неравные части. У нас должны получиться два стейка, 200 граммов мяса для фарша и 200 граммов небольших кусочков для сочного рагу.
Стейк:
Мясо за 1 час до приготовления достаньте из холодильника, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры. Стейки замаринуйте в оливковом масле, соли, перце и нескольких листочках розмарина.
Включите гриль, закройте крышку. Установите режим приготовления мясаи нажмите кнопку «ОК».
Дождитесь, когда начнет мигать индикатор готовности к работе и прозвучит звуковой сигнал. Откройте крышку.
В этот момент наши стейки уже промариновались. Выложите их на панель и готовьте до желаемой степени прожарки.
Готовые стейки выложите на тарелку и дайте «отдохнуть» 10 минут под фольгой
Кстати! Можно ведь приготовить не только мясные, но и рыбные стейки – анпример из семги, кефали или тунца.
Котлета для бургера:
Превратите 200 граммов мяса в фарш. Добавьте яйцо, соль, перец. Лук и чеснок – опционально. Сформируйте котлету.
Раскройте гриль на 180° и выберите программу для жарки на панели управления и нажмите OK. Выложите котлету на одну панель, на вторую – булочку. Пока они румянятся, нарежьте помидоры, листья салата и все, что вы хотите видеть в своем бургере.
Рагу с грибами и телятиной:
Выберите программу запекания на панели управления и нажмите OK.
Оставшиеся 200 граммов вырезки нарежьте небольшими кусочками. Крупные шампиньоны нарежьте дольками, зеленую фасоль небольшими фрагментами, а сладкую луковицу – кружками.
Посолите, поперчите. На дно противня налейте 1 ст.л. оливкового масла. Выложите лук, грибы, мясо, фасоль. Закройте фольгой и подождите положенное время.
В итоге мы получили из одного килограмма мяса обед и ужин для двух человек на два дня, потратив всего лишь одну ложку масла – где вы найдете еду здоровее?
А вы знаете, что гриль SteakMaster – настоящая находка для тех, кто … не ест мясо?! Ведь возможности духовки и барбекю отлично подходят для приготовления овощей. Вот самые яркие примеры.
Теплый салат из баклажанов с помидорами и козьим сыром:
1 баклажан, 1 сладкий красный перец и 3 небольших помидора вымыть. Баклажан разрезать на кружки по 1 см толщиной и, посолив, оставить на 15 мин. Помидоры нарезать на половинки. Перец вымыть, убрать плодоножку нарезать на кружки, шириной в 3 см.
Раскройте гриль на 180° и выберите программу для жарки на панели управления и нажмите OK.
Выложите овощи на панель и запекайте до мягкости баклажанов. Затем соедините овощи, кусочки сыра, несколько капель оливкового масла, соль и перец. Перемешайте аккуратно.
Острая сливочная кукуруза на гриле:
4 початка сладкой кукурузы замаринуйте в соусе из:
2 ст.л. соевого соуса, 3 ст.л. майонеза, 3 ст.л. лимонного сока, 1 ст.л. соуса чили, 1 ч.л. кумина.
Маринованную кукурузу выложите на листы фольги и запакуйте. Оставьте на 30 минут.
Раскройте гриль на 180° и выберите программу для жарки на панели управления и нажмите OK. Жарьте не менее 20 минут.
Грибная шаурма:
Подготовим продукты.
3000 г. крупных шампиньонов, 300 гр твердого сыра, по 2 ст.л. сметаны и майонеза, 0,5 ч.л. соли, 8 шт. тонкого лаваша, зелень по вкусу (петрушка, укроп, кинза).
Раскройте гриль на 180° и выберите программу для жарки на панели управления и нажмите OK.
Шампиньоны вымойте и намажьте смесью сметаны и соли. Выложите на панель и зажаривайте примерно 10-12 минут
Тем временем, натрите сыр, вымойте, обсушите и нарубите зелень. Готовые грибы нарежьте небольшими фрагментами, смешайте с сыром, зеленью и майонезом или сметаной. Лаваш нарежьте на квадраты, выложите на каждый начинку и сверните конвертом. Каждый конверт поджарьте на гриле до хруста.