Быстро, вкусно, просто: 7 причин приобрести гриль SteakMaster

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6. Как приготовить один кусок мяса тремя разными способами на гриле SteakMaster.

И вот настало время проверить все обещания, которые дает нам SteakMaster.

Купим килограмм отличной телячье вырезки и попробуем приготовить тремя способами: на гриле, в духовке и в барбекю.

Разделим мясо на три неравные части. У нас должны получиться два стейка, 200 граммов мяса для фарша и 200 граммов небольших кусочков для сочного рагу.

Стейк:

Мясо за 1 час до приготовления достаньте из холодильника, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры. Стейки замаринуйте в оливковом масле, соли, перце и нескольких листочках розмарина.

Включите гриль, закройте крышку. Установите режим приготовления мясаи нажмите кнопку «ОК».

Дождитесь, когда начнет мигать индикатор готовности к работе и прозвучит звуковой сигнал. Откройте крышку.

В этот момент наши стейки уже промариновались. Выложите их на панель и готовьте до желаемой степени прожарки.

Готовые стейки выложите на тарелку и дайте «отдохнуть» 10 минут под фольгой

Кстати! Можно ведь приготовить не только мясные, но и рыбные стейки – анпример из семги, кефали или тунца.

Котлета для бургера:



Превратите 200 граммов мяса в фарш. Добавьте яйцо, соль, перец. Лук и чеснок – опционально. Сформируйте котлету.

Раскройте гриль на 180° и выберите программу для жарки на панели управления и нажмите OK. Выложите котлету на одну панель, на вторую – булочку. Пока они румянятся, нарежьте помидоры, листья салата и все, что вы хотите видеть в своем бургере.

Рагу с грибами и телятиной:

Выберите программу запекания на панели управления и нажмите OK.

Оставшиеся 200 граммов вырезки нарежьте небольшими кусочками. Крупные шампиньоны нарежьте дольками, зеленую фасоль небольшими фрагментами, а сладкую луковицу – кружками.

Посолите, поперчите. На дно противня налейте 1 ст.л. оливкового масла. Выложите лук, грибы, мясо, фасоль. Закройте фольгой и подождите положенное время.

В итоге мы получили из одного килограмма мяса обед и ужин для двух человек на два дня, потратив всего лишь одну ложку масла – где вы найдете еду здоровее?