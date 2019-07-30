Где в Самаре купить продукты тем, кто сидит на правильном питании

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Для себя и для друзей! Кейтеринговая компания ИЗОБИЛИЕ — мы работаем, вы отдыхаете!

Создатель и идейный вдохновитель компании ИЗОБИЛИЕ Оксана Аксенова. Она и ее команда единомышленников очень любят свою работу и профессионально подходят к делу. И если у вас планируется семейное торжество, свадебный банкет или праздничный фуршет, а дело осложняется тем, что основная часть гостей - вегетарианцы, то команда ИЗОБИЛИЕ возьмет ваши заботы на себя и поможет провести мероприятие на высоте!

- Позвоните нам и мы приготовим вегетарианские блюда, которые по вкусовым ощущениям приведут в восторг любого гостя: и вегетарианца, и любителя поесть мясного. Проверено на личном опыте! Любители мяса даже и не заметят его отсутствия на столе, более того, получат наслаждение от вкусной и красиво оформленной еды, - рассказывает Оксана. - Например, грамотно, определенным образом приготовленные грибы и баклажаны будут очень сытными и похожими на мясо. Также мы используем специальные натуральные масла холодного отжима, которые при добавлении в определенные блюда могут дать интересный вкус. Например, льняное масло может придать блюду легкий оттенок рыбы.

Хлеб из зеленой гречки мы готовим по нашему секретному рецепту так, что никто не отличит от сдобного.

Помимо всего прочего у компании ИЗОБИЛИЕ есть фирменные овощные и фруктовые канапе, которые приготовлены особым образом и еще никого не оставили равнодушными!

- Какой же стол без десерта? Сладкоежек - приверженцев здорового питания - мы особенно порадуем. Для их производства мы не используем продукты животного происхождения, но непосвященные даже не заметят разницы, - удивляет Оксана Аксенова.

Кстати, если хотите, компания ИЗОБИЛИЕ поделиться с вами секретами и проведет мастер-класс по приготовлению правильных закусок и основных блюд, которые будут к тому же вкусными и красиво оформленными!

Заказать дегустации и подробнее узнать о возможностях кейтринга можно по телефону: +7 (902) 426-23-23, в группе или instagram.