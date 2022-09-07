«Не обойдется без размашистых колебаний»: сколько будет стоить доллар в сентябре

Увы, лето 2022 года ушло безвозвратно. Летом вопреки прогнозам скептиков курс рубля демонстрировал стабильность. А какие изменения на валютном рынке ожидаются в сентябре? И можно ли спрогнозировать колебания курса осенью?
На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
«Российская экономика потихоньку набирает обороты»
«Спрогнозировать колебания можно, если знать основные принципы курса образования валют, - поясняет Михаил Кимович. - Дело в том, что курс одной валюты по отношению к другой в своем базовом варианте определяется состоянием экономики одной или другой страны.
А исходя из положения российской и американской экономики мы видим, что в течении длительного времени курс рубля по отношению к доллару колеблется вокруг цифры 59-60».
По словам Михаила Беляева, в первом осеннем месяце каких-то радикальных изменений в российской экономике, особенно в сторону ухудшения, не ожидается. А как раз наоборот, она потихоньку набирает обороты. И при этом, как говорит эксперт, мы не предвидим радикального крушения американской экономической системы.
«Все-таки это достаточно мобильная, прочная экономика, как мы говорим, резистентная по отношению к разного рода шокам. Об улучшении там тоже вряд ли можно говорить, - комментирует финансовый аналитик. -- Скорее всего, она останется в таком же положении. И быть может, даже наступит некоторое ухудшение.
Этот фактор и определяет то, что базовых и глубинных причин для изменения курса рубля по отношению к доллару, просто нет».
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Каким же будет курс доллара в сентябре? Фото: Global Look Press
По словам Михаила Беляева, в сентябре рубль сохранит прежние позиции. Однако не обойдется без размашистых колебаний.
«Потому что ситуация все-таки экстраординарная и реагирует на разные конъюнктурные события, на информационные поводы, на какие-то регулятивные действия и со стороны американских денежных властей, и со стороны наших. Правда, эти действия все же второстепенного порядка, но тем не менее, они есть, - говорит Михаил Беляев.
Что же касается курса валют, то мы можем наблюдать колебания в районе 59 рублей за доллар, - продолжает эксперт. - С учетом размашистых колебаний эта цифра способна меняться на два, а то и три рубля. Доллар может достигнуть определенного пика, а потом вернется на свои базовые отметки. Такой же прогноз я давал про август и не ошибся. Также я еще в июне говорил, что евро опустится ниже доллара, что и произошло»
Михаил Беляев в программе «Отражение» на канале ОТР
- А могут ли на курс доллара повлиять какие-то глобальные политические изменения, например, если обострится конфликт между Китаем и островом Тайвань?
- Вы знаете, я не очень верю в этот военный конфликт. Конечно, любые боевые действия, которые для США не будут являться существенными и фатальными, все равно влияют на экономику в отрицательную сторону.
Но если все же начнется какой-то краткосрочный конфликт, то на неделю или на две курс доллара опустится вниз по отношению к рублю. И это понятно. Но после этого он восстановится и задержится на более низких уровнях. Но уж точно ни ниже 55 рублей. Скорее всего, речь идет о цифре 57.