«Не обойдется без размашистых колебаний»: сколько будет стоить доллар в сентябре

Увы, лето 2022 года ушло безвозвратно. Летом вопреки прогнозам скептиков курс рубля демонстрировал стабильность. А какие изменения на валютном рынке ожидаются в сентябре? И можно ли спрогнозировать колебания курса осенью?

На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Российская экономика потихоньку набирает обороты»

«Спрогнозировать колебания можно, если знать основные принципы курса образования валют, - поясняет Михаил Кимович. - Дело в том, что курс одной валюты по отношению к другой в своем базовом варианте определяется состоянием экономики одной или другой страны.

А исходя из положения российской и американской экономики мы видим, что в течении длительного времени курс рубля по отношению к доллару колеблется вокруг цифры 59-60».

По словам Михаила Беляева, в первом осеннем месяце каких-то радикальных изменений в российской экономике, особенно в сторону ухудшения, не ожидается. А как раз наоборот, она потихоньку набирает обороты. И при этом, как говорит эксперт, мы не предвидим радикального крушения американской экономической системы.

«Все-таки это достаточно мобильная, прочная экономика, как мы говорим, резистентная по отношению к разного рода шокам. Об улучшении там тоже вряд ли можно говорить, - комментирует финансовый аналитик. -- Скорее всего, она останется в таком же положении. И быть может, даже наступит некоторое ухудшение.

Этот фактор и определяет то, что базовых и глубинных причин для изменения курса рубля по отношению к доллару, просто нет».

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