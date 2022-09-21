Что будет с рублем в условиях частичной мобилизации

В России объявлено о частичной мобилизации. На фондовых биржах неспокойно: рынок акций падает уже второй день. Простые граждане задумываются и о будущем рубля.

На днях начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин в интервью журналистам заявил, что если произойдет «нечто в геополитической плоскости», курс доллара может вновь вырасти до 100 рублей.

Как будет вести себя рубль в условиях дефицита бюджета, после объявления о частичной мобилизации и референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей? На этот вопрос отвечает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.