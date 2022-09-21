Что будет с рублем в условиях частичной мобилизации

В России объявлено о частичной мобилизации. На фондовых биржах неспокойно: рынок акций падает уже второй день. Простые граждане задумываются и о будущем рубля.
На днях начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин в интервью журналистам заявил, что если произойдет «нечто в геополитической плоскости», курс доллара может вновь вырасти до 100 рублей.
Как будет вести себя рубль в условиях дефицита бюджета, после объявления о частичной мобилизации и референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей? На этот вопрос отвечает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Россияне задумываются о курсе рубля в новых условиях. Фото: Global Look Press
По словам эксперта, дефицит бюджета не оказывает существенного влияния на состояние рубля. Экономика будет работать со сбоями в случае повышения инфляции. И при таком раскладе рубль, конечно, станет слабее.
Однако запас прочности у нашей валюты есть и по отношению к доллару она может ослабнуть на два-три, максимум пять рублей, считает финансовый аналитик.
«Что касается глобальных событий, то, конечно, наш рубль на них отреагирует. И мы, несомненно, заметим краткосрочное падение отечественной валюты по отношению к доллару, - говорит Михаил Беляев. - Но, наверное, оно будет небольшим, потому что все-таки это конъюнктурный фактор. Эта цифра будет колебаться в районе пяти-семи рублей, но с перспективой быстрого восстановления. В данном случае речь идет о 59-60 рублях».
По словам эксперта, потом можно ожидать ослабления курса рубля на отметке 55 рублей за доллар, но не более. Пока же геополитическая повестка не отразится на экономике страны существенным образом, во всяком случае до конца года.
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Михаил Беляев на канале ОТР
- Михаил Кимович, как на нашу экономику может повлиять присоединение новых территорий? Есть ли при таком раскладе какие-то плюсы для россиян?
- Нет. Никаких плюсов для экономики в краткосрочной перспективе мы не получаем. А вот то, что нам придется заниматься восстановлением этих территорий – это уже другой вопрос.
В иных условиях речь шла бы о дополнительном притоке рабочих рук, но тут нагрузка на экономику может существенно увеличиться. А у нас есть и свои внутренние проблемы. В другой ситуации присоединение новых территорий, где можно работать, что-то строить, возводить заводы могло бы еще иметь положительный эффект, но не сейчас.