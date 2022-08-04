Что будет с материнским капиталом в условиях кризиса

Не исключено, что размер материнского капитала на третьего ребенка может вырасти до миллиона рублей. По крайней мере, такую меру поддержки многодетной семьи предложила правозащитник, лидер движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Об этом она рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro.
В 2022 году маткапитал на первого ребенка составляет 524,5 тыс. руб., на второго — 693,1 тыс. руб., если семья не получала материнский капитал на первенца, и 168,6 тыс. руб. (разница между первой и второй суммой), если уже ранее оформляла его.
Еще в июне СМИ писали, что в 2025 году сумма выплат на первого ребенка может увеличиться до 680 тыс. рублей, на второго — практически до 900 тыс. рублей. По сообщениям прессы, такие данные указаны в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Как гласит документ, размеры выплат могут быть следующими:
«В 2023 году — на рождение первого ребенка 616,3 тыс. рублей и на второго — 814,4 тыс. рублей; в 2024 году — на рождение первого ребенка 653,9 тыс. рублей и на второго — 864,1 тыс. рублей; в 2025 году — на рождение первого ребенка 680,1 тыс. рублей и на второго — 898,7 тыс. рублей».
По словам Ирины Волынец, существует высокая вероятность того, что эта инициатива найдет поддержку, даже учитывая большую нагрузку на бюджет по другим расходам.
Ирина Волынец. Фото: соцсети
«Но верим, что эти деньги будут предусмотрены в бюджете на ближайшее будущее. Хотелось бы, чтобы с каждым рожденным ребенком семья становилась богаче и богаче, - поясняет правозащитник.
Потому что, как показывает практика, чем больше детей, тем меньше дохода на каждого члена семьи. Это объективность, учитывая, если один родитель может быть нетрудоспособен, либо оба не работают, либо женщина или мужчина, находясь в разводе, воспитывает ребенка в одиночку. В жизни бывает всякое».
По словам Ирины Волынец, тенденция, когда на второго ребенка выплачивают больше, чем на первого, - положительная и правильная. И необходимо повышать эту цифру на всех последующих детей.
«Пусть на третьего ребенка в будущем выплачивают миллион, на четвертого – миллион сто. Если размер маткапитала станет увеличиваться хотя бы на 100. 000 и 200. 000 рублей, это будет стимулировать многодетность, - комментирует Ирина. - Потому что когда платят за первого и второго ребенка, а за третьего – нет или же выплачивают совсем немного, то у семьи нет материального стимула для того, чтобы рожать дальше».
Ирина Волынец напомнила, что в прошлом году естественная убыль населения достигла миллиона человек. По мнению Ирины, это буквально демографическая катастрофа. Неслучайно демографы бьют в набат. И если так будет продолжаться и дальше, то к концу века нас останется 60 миллионов, считает правозащитник.
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- Планируется ли расширение списка пунктов, на которые можно тратить материнский капитал?
- Да. Сейчас же это прежде всего либо приобретение нового жилья, либо улучшение уже существующего. Здесь решение принимается каждый раз индивидуально. Случаются, конечно, отказы, но это все нужно согласовывать.
Из новых пунктов – теперь материнский капитал можно потратить на частный детский сад. Эту новую норму ввели буквально совсем недавно.
- То есть в принципе этот перечень удовлетворяет запросы граждан?
- Да. Мы выступаем также за то, чтобы эти деньги разрешили тратить на автомобиль отечественного производства. Потому что бывает так, что многодетное семейство не помещается в обычную легковую машину. Им, например, нужен минивэн. Но эта инвестиция обратно в экономику.