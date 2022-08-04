Что будет с материнским капиталом в условиях кризиса

Не исключено, что размер материнского капитала на третьего ребенка может вырасти до миллиона рублей. По крайней мере, такую меру поддержки многодетной семьи предложила правозащитник, лидер движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Об этом она рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro.

В 2022 году маткапитал на первого ребенка составляет 524,5 тыс. руб., на второго — 693,1 тыс. руб., если семья не получала материнский капитал на первенца, и 168,6 тыс. руб. (разница между первой и второй суммой), если уже ранее оформляла его.

Еще в июне СМИ писали, что в 2025 году сумма выплат на первого ребенка может увеличиться до 680 тыс. рублей, на второго — практически до 900 тыс. рублей. По сообщениям прессы, такие данные указаны в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Как гласит документ, размеры выплат могут быть следующими:

«В 2023 году — на рождение первого ребенка 616,3 тыс. рублей и на второго — 814,4 тыс. рублей; в 2024 году — на рождение первого ребенка 653,9 тыс. рублей и на второго — 864,1 тыс. рублей; в 2025 году — на рождение первого ребенка 680,1 тыс. рублей и на второго — 898,7 тыс. рублей».

По словам Ирины Волынец, существует высокая вероятность того, что эта инициатива найдет поддержку, даже учитывая большую нагрузку на бюджет по другим расходам.