«Звонили и плакали»: экс-участнику группы «На-На» пришлось успокаивать своих фанатов после смерти Шатунова

Экс-участник группы «На-На» Павел Соколов появился на церемонии прощания с Юрием Шатуновым. Артист рассказал журналистам, что после известий о смерти ему пришлось успокаивать собственных поклонников.

Соколов с пониманием отнесся к ситуации. Говорит, что сам рано потерял родителей, а теперь, с уходом Шатунова, «оторвалась еще одна ниточка».

«Мои поклонники любили Юру Шатунова, все дни звонили мне и плакали. Я их успокаивал», — цитирует экс-участника группы «На-На» «МК».

Напоследок певец отметил, что если бы не организаторы траурной церемонии, которые пропустили его без очереди, ему сложно было бы протолкнуться — настолько много людей пришло проводить Шатунова в последний путь.

Отметим, что с началом прощания к гробу Шатунова принесли всего два букета от коллег-артистов: венок передали от Игоря Крутого и корзину белых роз от Андрея Малахова. Больше помощнику Шатунова никто даже не звонил.

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