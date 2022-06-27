Звезды не пришли: почему шоу-бизнес проигнорировал прощание с Юрой Шатуновым

На открытое прощание с кумиром миллионов Юрием Шатуновым пришли тысячи поклонников. Очередь из желающих простиралась на десятки метров, организаторам даже пришлось продлить прощание до 22 часов, хотя изначально сообщалось, что все закончится в 15 часов.

Правда, в огромной нескончаемой очереди звезд замечено не было. Удивительно, но факт: российский шоу-бизнес проигнорировал похороны Юры Шатунова, сообщает «Комсомольская правда». А друзья объясняют сие так: мол, Юра особо ни с кем не дружил из коллег, поскольку был довольно скромным.

Известно, что Андрей Малахов, который в этот день был в родных Апатитах, прислал корзину роз, а композитор Игорь Крутой — именной венок. К слову, именно он помог с покупкой могилы на Троекуровском. Поскольку Шатунову не положено бесплатное место — мол, нет званий и наград.

Добавим, что семья простится с Шатуновым отдельно, закрытая церемония состоится 28 июня. После чего артиста кремируют, прах разделят, и часть отвезут в Германию, где в последние годы жил певец.