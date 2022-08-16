Звездный тренд: Валя Карнавал сделала стильную укладку на пробор, как у Ольги Бузовой

Похоже, что отечественные знаменитости поняли, что красивое - не всегда синоним яркого и заметного. Элегантный и утонченный стиль привлекает внимание не меньше.
Например, Светлана Лобода распрощалась с наращенными локонами и сделала себе стрижку каре.
Ольга Бузова выбрала стиль герцогини Сассекской Меган Маркл с низко собранными сзади волосами на пробор.
Валя Карнавал недалеко ушла от певицы и тоже выбрала похожую прическу с пробором. Блогер только не стала выправлять пряди спереди, зачесав плотно волосы.
Валя Карнавал. Фото: соцсети