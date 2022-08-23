Звездам стоит быть скромнее: мужчина, якобы ограбивший Ким Кардашьян, рассказал, зачем пошел на это

В октябре 2016 года американская телезвезда Ким Кардашьян была ограблена на Неделе моды в Париже. Пятеро злоумышленников пробрались в отель, связали светскую львицу и, угрожая ей пистолетом, отобрали драгоценности на 10 миллионов долларов. Последствия этого инцидента освещались в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (ну еще бы).

И вот спустя годы один из фигурантов того ограбления пообщался с журналистами.