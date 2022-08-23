Звездам стоит быть скромнее: мужчина, якобы ограбивший Ким Кардашьян, рассказал, зачем пошел на это

В октябре 2016 года американская телезвезда Ким Кардашьян была ограблена на Неделе моды в Париже. Пятеро злоумышленников пробрались в отель, связали светскую львицу и, угрожая ей пистолетом, отобрали драгоценности на 10 миллионов долларов. Последствия этого инцидента освещались в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (ну еще бы).
И вот спустя годы один из фигурантов того ограбления пообщался с журналистами.
«Я, честно говоря, даже не знал ее. Я знал ее мужа, Канье Уэста, но ее саму — нет, — сказал Юнис Аббас в интервью Vice News. — Но я видел одно из ее шоу, где она бросила свой бриллиант в бассейн в эпизоде «Семейства Кардашьян». Я подумал: «У нее много денег. Этой даме на все плевать». После того, как она выбрасывала деньги, я пришел собрать их, вот что это было».
По словам мужчины, они с подельниками знали, за чем идут — Кардашьян гордо демонстрировала свои дорогие украшения в социальных сетях. Виновным в своем поступке он себя не считает.
«Виновен? Нет, мне плевать. Мне плевать. Звезды должны быть немного менее эффектными по отношению к людям, которые не могут себе этого позволить. Для некоторых это провокация», — пояснил Аббас.
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Добавим, что многие СМИ и телезрители тогда подумали, что ограбление было инсценировкой для привлечения внимания к Ким. Но в 2020 году французская прокуратура определила 12 подозреваемых по этому делу. По состоянию на 2021 год они все еще ожидали суда.