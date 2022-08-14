Звезда «Великолепного века» призналась, как преследовала Халита Эргенча

Актриса Сельма Эргеч прославилась на весь мир после того, как сыграла сестру султана Сулеймана Хатидже в сериале «Великолепный век». Артистка попала в проект совершенно случайно. На кастинг ее не приглашали, помогла ей агент.

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