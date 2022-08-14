Звезда «Великолепного века» призналась, как преследовала Халита Эргенча

Актриса Сельма Эргеч прославилась на весь мир после того, как сыграла сестру султана Сулеймана Хатидже в сериале «Великолепный век». Артистка попала в проект совершенно случайно. На кастинг ее не приглашали, помогла ей агент.
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«У меня один агент с актером Халитом Эргенчем. Я давно следила за этим актером, он мне безумно нравился. Я всегда спрашивала у агента: «Что делает Халит? Где он снимается?». И всегда старалась попадать в фильмы, в которых он принимал участие», - призналась Сельма в документальном фильме «Создание легенды».
Тогда агент Айше и сообщила Эргеч, что Халит готовится к грандиозному историческому проекту.
«Я сделала все, чтобы попасть к нему на площадку», - добавила Сельма.