Звезда «Великолепного века» подарит жене машину за 26 миллионов рублей

Актер Бурак Озчивит стал одним из главных любимцев поклонников сериала «Великолепный век». Фанаты сериала следят за реальной жизнью артиста и постоянно комментируют его посты в соцсетях.

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Актер счастлив в браке с красавицей актрисой из сериала «Королек — птичка певчая». Недавно на день рождения он подарил супруге дом мечты. А теперь стало известно, что Бурак заказал для любимой джип Porsche, который выпустят в следующем году. Его стоимость — 26 миллионов рублей.

«Приятно читать, когда любящий человек делает знаки внимание своей половинке. Независимо от того, роскошный или скромный подарок», — написала поклонница.

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