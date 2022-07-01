Звезда вечера: Алина Загитова подчеркнула откровенное декольте тесным нарядом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала участницей церемонии вручения «Премии РБ» во Дворце гимнастики в Москве. Спортсменка прибыла на мероприятие, облачившись в элегантный наряд.

Загитова предстала перед публикой в черном комбинезоне с тесным откровенным декольте, сверху накинула оверсайз-жакет синего цвета. Красавица с удовольствием позировала фото- и видеокорреспондентам и не забыла про контент для своих соцсетей, где и опубликовала кадры с мероприятия. Подписчики порадовались за любимицу и усыпали ее комплиментами.