Звезда в Монако: Каролина Севастьянова в красном платье-сорочке блеснула красивым декольте

Гимнастка Каролина Севастьянова в Монако живет уже несколько месяцев. Она давно считает Лазурный берег своим вторым домом, и, как только появилась возможность, улетела с бойфрендом туда. Будни красотки все похожи как один: пляж и море днем, выход в свет на ужин или вечеринку в ресторан вечером.

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Накануне красотка снова показала, в чем вышла в свет после заката. Севастьянова нарядилась в красное платье-сорочку из шелка, имеющее декольте едва ли не до самого пояса. И позируя себе для селфи, она не смогла вместить свои пышные формы в кадр.

Напомним, гимнастка Севастьянова выиграла золото на Олимпиаде в составе команды по групповому многоборью в Лондоне в 2012 году.