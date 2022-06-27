Звезда в майке-алкоголичке: Валя Карнавал едва уместила пышное декольте в кадре, общаясь с поклонниками

Блогер и певица Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, старается постоянно быть на связи со своими поклонниками. 20-летняя звезда TikTok любит снимать себя на видео и на этот раз показалась перед камерой во время съемочного перерыва.

На связь Карнавал вышла из своего вагончика, в котором отдыхает, переодевается и гримируется. Работа только началась, поэтому любимица публики предстала перед камерой в чем была — майке-алкоголичке и клетчатой рубахе. Распахнутая рубашка раскрыла зрителям вид на откровенное декольте, пышность которого Валя не смогла вместить в кадр.