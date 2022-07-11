Звезда в Африке: Ольга Бузова в алом бикини эффектно вынырнула из бассейна, сверкнув пышным тылом

Певица Ольга Бузова на лето улетела в Африку. Звезда вместе с Михаилом Галустяном продолжает оставаться ведущей экстремального шоу «Звезды в Африке», и сейчас снимается в его продолжении. Но звезда не только много работает, но и хорошо отдыхает. Ежедневно артистка находит время на прогулки по сафари и релакс в бассейне.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На новом фото Бузова вновь показала, как проводит свободное время в Африке. Девушка в алом мини-бикини вынырнула к бортику бассейна и продемонстрировала всю красоту своего пышного тыла. «Счастье внутри меня», - подписала Бузова фото.