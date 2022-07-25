Звезда «Сватов» Кошмал включила в свой «черный список» Добронравова и Кравченко

Актриса Анна Кошмал, прославившаяся благодаря сериалу «Сваты», с весны выступает с публичными осуждениями России, а также не раз выступила с критикой в адрес коллег, в том числе по знаменитой комедии.

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Но останавливаться Кошмал не собирается. И на этот раз она составила в Сети свой список «врагов из России». В него попали многие знаменитости: Николай Басков, Лариса Долина, Олег Газманов и другие. Более того, в ненавистные попали ее экранные бабушка и дедушка – Татьяна Кравченко и Федор Добронравов, с которыми у нее некогда были прекрасные отношения, а они относились к ней как к родной.