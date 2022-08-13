Звезда «Сватов» Анна Кошмал одним словом выразила свое отношение к Федору Добронравову

Украинская актриса Анна Кошмал отказалась сниматься в продолжении сериала «Сваты», сделавшем ее звездой. Восьмой по счету сезон должен выйти в следующем году. Девушка не считает возможным возобновить свое участие в проекте, так как настроена против происходящего в мире.
Кроме того, она агрессивна и в адрес своих коллег по сериалу. На днях кто-то из подписчиков спросил, как она относится к своему экранному дедушке Ване, актеру Федору Добронравову. На что девушка ответила одним словом: «Никак».
Кошмал добавила, что сейчас, мол, есть вещи поважнее, пишет Gazeta.ru. Что она имела в виду, актриса не уточнила.