Звезда «Сватов» Анна Кошмал одним словом выразила свое отношение к Федору Добронравову

Экранная внучка Ивана Будько в жизни ведет себя совсем не по-родственному.
Анна Кошмал и Федор Добронравов

Анна Кошмал и Федор Добронравов. Фото: соцсети

Украинская актриса Анна Кошмал отказалась сниматься в продолжении сериала «Сваты», сделавшем ее звездой. Восьмой по счету сезон должен выйти в следующем году. Девушка не считает возможным возобновить свое участие в проекте, так как настроена против происходящего в мире.

Кроме того, она агрессивна и в адрес своих коллег по сериалу. На днях кто-то из подписчиков спросил, как она относится к своему экранному дедушке Ване, актеру Федору Добронравову. На что девушка ответила одним словом: «Никак».

Кошмал добавила, что сейчас, мол, есть вещи поважнее, пишет Gazeta.ru. Что она имела в виду, актриса не уточнила.

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