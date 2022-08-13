Звезда «Сватов» Анна Кошмал одним словом выразила свое отношение к Федору Добронравову

Кроме того, она агрессивна и в адрес своих коллег по сериалу. На днях кто-то из подписчиков спросил, как она относится к своему экранному дедушке Ване, актеру Федору Добронравову. На что девушка ответила одним словом: «Никак».

Кошмал добавила, что сейчас, мол, есть вещи поважнее, пишет Gazeta.ru. Что она имела в виду, актриса не уточнила.