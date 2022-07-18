Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт рассказал о своем мистическом страхе играть Индиану Джонса

Известный актер Крис Пратт признался, что боится исполнять роль Индианы Джонса. Это чувство поселилось в его душе после фразы, оброненной Харрисоном Фордом, воплотившим образ знаменитого археолога на экране.
Крис Пратт стал участником подкаста Джоша Горовица, и ведущий задал ему вопрос относительно давней статьи, в которой упоминалось, что он может сыграть Индиану Джонса.
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В ответ звезда «Соажей Галактики» наполовину в шутку, наполовину всерьез сказал:
«Все, что я знаю, это то, что однажды я увидел цитату Харрисона Форда, и я даже не знаю, действительно ли это был он. Но этого было достаточно, чтобы напугать меня: «Когда я умру, умрет Индиана Джонс». И я такой: «Неужели меня однажды будет преследовать призрак Харрисона Форда, когда он умрет, если я сыграю?», - сообщает издание «РИА ФАН».