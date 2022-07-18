Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт рассказал о своем мистическом страхе играть Индиану Джонса

Известный актер Крис Пратт признался, что боится исполнять роль Индианы Джонса. Это чувство поселилось в его душе после фразы, оброненной Харрисоном Фордом, воплотившим образ знаменитого археолога на экране.

Крис Пратт стал участником подкаста Джоша Горовица, и ведущий задал ему вопрос относительно давней статьи, в которой упоминалось, что он может сыграть Индиану Джонса.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

В ответ звезда «Соажей Галактики» наполовину в шутку, наполовину всерьез сказал: