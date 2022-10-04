Звезда «Содержанок» Елизавета Шакира призналась, что она думает о девушках-содержанках

Елизавета Шакира, уже известная зрителям своими ролями в «Содержанках» и других проектах, исполнила главную роль в сериале «Мажор в Сочи». Она поделилась своими впечатлениями о работе вместе с Павлом Прилучным:

«Павел оказался довольно простым в общении, компанейским, быстро находил со всеми общий язык. Плюс, режиссёр Никита Власов сам по себе – душа компании, и рядом с ним всей съёмочной группе, актёрскому составу невозможно было не подружиться. И в картине это видно».

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Актриса призналась, что не испытывает негативных чувств к содержанкам в жизни.

«Моя Снежана – провинциальная и безвкусная девушка. Но мне было очень интересно сниматься в этом проекте, там крутые режиссёры, прекрасный актёрский состав. Каждый сезон «Содержанок» отличается стилистикой и визуальным языком…