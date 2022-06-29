Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук похвасталась достижением повзрослевшей дочери

Анна Ковальчук многим знакома благодаря сериалу «Тайны следствия» телеканала «Россия 1». Актриса начала играть Марию Шевцову в 2001 году и теперь уже идут съемки 22-го сезона рейтингового сериала.

Актриса за это время успела дважды стать мамой. Она воспитала дочку Злату от первого мужа, которой уже 21 год. А теперь у нее подрастает 12-летний сын Добрыня, рожденный от предпринимателя Олега Капустина.