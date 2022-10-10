Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк рассказала об отъезде из России

47-летняя актриса Олеся Железняк, которая знакома поклонникам по роли в сериале «Сваты», рассказала, как жила в Японии.
Звезда вспомнила о периоде в своей жизни, когда еще до поступления в ГИТИС на курс Марка Захарова, ей предложили поехать в Японию и поработать в кордебалете цирка.
Олеся Железняк приняла предложение. Японские коллеги были в восторге от внешности Олеси и называли ее на своем языке милой и красавицей — «кавайи».
«У меня волосы пушистые, жидкие, а у них густые и плотные. Все трогали мой пушок и говорили «Каваю, каваю». Я не могла в полной мере поверить, что это правда», — поделилась Олеся Железняк в программе «2 ВЕРНИК 2» на телеканале «Культура».
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Напомним, в последнее время имя Олеси Железняк всплывало в прессе в связи со скандалом с другой звездой сериала «Сваты» Анной Кошмал. Актриса Кошмал грубо высказывалась в адрес своих коллег по съемочной площадке из-за ситуации в мире.