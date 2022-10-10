Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк рассказала об отъезде из России

47-летняя актриса Олеся Железняк, которая знакома поклонникам по роли в сериале «Сваты», рассказала, как жила в Японии.

Звезда вспомнила о периоде в своей жизни, когда еще до поступления в ГИТИС на курс Марка Захарова, ей предложили поехать в Японию и поработать в кордебалете цирка.

Олеся Железняк приняла предложение. Японские коллеги были в восторге от внешности Олеси и называли ее на своем языке милой и красавицей — «кавайи».