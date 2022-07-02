Звезда пляжа: Наталья Рудова в купальнике-конструкторе блеснула точеной фигурой

Звезда комедий «Свингеры» и «В активном поиске» Наталья Рудова всегда старается держать поклонников в курсе событий своей жизни. Она часто рассказывает о своих путешествиях, и этот раз исключением не стал – звезда полетела в Турцию и подробно рассказала и показала, где остановилась и в каком номере поселилась.

На пляж Рудова отправилась едва ли не первым дело. Она облачилась в купальник-конструктор, составленный будто из разных комплектов, и позировала себе перед зеркалом, демонстрируя точеную фигуру.

А гордиться Рудовой есть чем – она за последнее время активно худела, поэтому может выбирать любые, даже самые откровенные, модели купальников.